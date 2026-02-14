Соединенные Штаты требуют от Украины пойти на односторонние территориальные уступки в мирном процессе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его слова, представители США не отходят от темы уступок территорий.

"Мы искренне надеемся, что трехсторонние переговоры на следующей неделе будут серьезными, содержательными, полезными для всех нас, но, честно говоря, иногда кажется, что стороны говорят о совершенно разных вещах. Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России", - сказал украинский президент.

Зеленскому также задали вопрос:

"Трамп сказал: Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. Вы чувствуете давление?”.

Сделав короткую паузу, Зеленский ответил: "Немного".

Это вызвало сдержанную реакцию и легкий смех в зале.

Вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Зеленского ускориться по заключению мирной сделки.

Что это означает и как позиция окружения Зеленского может повлиять на переговоры о завершении войны мы анализировали в отдельном материале.