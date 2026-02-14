В субботу, 14 февраля, в Украине идет 1452-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 14 февраля

08:35 В ночь на 14 февраля ВС РФ совершили очередную атаку на Одессу.

В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

ГСЧС в Одессе. Фото t.me/dsns_telegram