В субботу, 14 февраля, в Украине идет 1452-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 14 февраля
08:35 В ночь на 14 февраля ВС РФ совершили очередную атаку на Одессу.
В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
ГСЧС в Одессе. Фото t.me/dsns_telegram
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.