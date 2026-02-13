Анализируем итоги 1451-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в районе Часового Яра, сообщает военный паблик Deep State.

Отметим, что россияне заявили о захвате города еще в конце июля. ВСУ тогда это отрицали. По данным Deep State, россияне контролируют всю северную половину города, южнее частично серая зона, частично - сохраняется украинский контроль.

ВСУ продолжают контратакующие действия на Гуляйпольском направлении, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

"Передовые подразделения ВСУ продвинулись по направлению к Терноватое - Доброполье, очевидно уже форсировав реку Гайчур и освободив последнее. Украинским войскам, очевидно, удалось также завязать бои за Варваровку, выбив противника с позиций в Прилуках и Еленоконстантиновке. Очевидно, передовые части и подразделения 5-й ОВА противника севернее Гуляйполя сразу на нескольких участках вынуждены отходить (восточнее) за дорогу Гуляйполе - Покровское, которую они взяли под свой контроль несколько недель назад", - заявляет Машовец.

При этом Deep State изменений на линии фронта под Гуляйполем не фиксирует.

Российские военные паблики подтверждают украинские контратаки, но пишут, что они отражаются, и продвижение у ВСУ есть только в "серой зоне". Российская группировка "Восток" заявляет, что Украина отправляет на штурмы бронетехнику, которая высаживает пехоту. По атакующим наносят удары дронами.

На Гуляйпольском направлении ВСУ наносят два основных удара по Березовому и Рыбному, пишут российские обозреватели. Там высадили десант, который пытается закрепиться.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что армия РФ сейчас проводит перегруппировку, чтоб отбить контрнаступление ВСУ и нанести украинским войскам, которые, по данным российских пабликов, перекинули в Запорожскую область резервы с иных направлений, большие потери, одновременно усилив свой натиск на других участках фронта, пользуясь тем, что оттуда силы ВСУ направляются в Запорожскую область.

К югу от Запорожья ВСУ, по данным пабликов РФ, контратакуют в районе Лукьяновского и Приморского, где недавно наступали россияне.

Россияне сегодня нанесли массированный удар дронами по Одесской области. Разрушен объект энергетики, пострадали порт и промышленное предприятие. В порту погиб человек.

После обстрелов без света остались потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Замена Костюкова на Мединского

Следующие переговоры Украины, США и РФ состоятся в Женеве 17-18 февраля, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом Россия заявила, что меняет главу своей делегации. Вместо главы ГРУ Костюкова в Женеву поедет бывший министр культуры РФ Мединский. Украина позже заявила, что состав своей делегации менять не будет.

Бросается в глаза, что замена произошла после покушения в Москве на зама Костюкова, генерала Алексеева, в чём РФ официально обвинила Украину. После чего Костюкова поменяли на Мединского, который до этого вел переговоры с Украиной в Стамбуле.

В глазах Киева это явное понижение статуса делегации - Украина ранее критиковала Мединского, обвиняя его в "исторических экскурсах" на переговорах и "отсутствии полномочий". О Костюкове же наоборот высказывалась, как о "конструктивном" переговорщике, который глубоко разбирается в деталях военной ситуации.

Отметим, что замена Костюкова на Мединского стало пока единственной публичной реакцией Москвы на покушение на генерала Алексеева. Россия по большому счету могла отреагировать куда более резко - выйти из переговоров, ужесточить требования на них и т.д. Однако ничего этого не последовало.

Это значит, что Москва на данный момент не заинтересована в срыве переговорного процесса.

Впрочем, скорее всего на сам ход переговоров все это сколь-нибудь существенно не повлияет, так как они, по многочисленным сигналам, находятся в тупике.

По данным газеты Politico, суть тупика в том, что США не хотят давать гарантии безопасности Украине до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. А поскольку Россия твердо настаивает на своих требованиях по выводу ВСУ из Донбасса - на что не согласен Киев - мирный процесс застопорился.

В Штатах уверены, что подписание гарантий безопасности Украине ещё до мирной сделки может её сорвать.

"Он (Трамп - Ред.) хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет его просто подписать, и если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" - сказал американский чиновник о гарантиях безопасности.

Напомним, Зеленский хочет получить гарантии безопасности от США и Европы еще до подписания мира с Россией. Также он, как говорилось выше, отказывается выводить войска из Донбасса - но, по данным американских СМИ, Белый дом требует от Киева принять это условие.

Об этом написала New York Times со ссылкой на украинских чиновников. По их данным, администрация Трампа усиливает давление на Украину, требуя пойти на вывод войск из Донбасса, чтобы завершить войну к началу лета. Однако конкретно, как США давят, не указывается. "Неясно, какие шаги готовы предпринять США, если не получат от Украины желаемого по вопросам территории и выборов", - говорится в статье.

Politico пишет, что на прошлой неделе в Абу-Даби стороны достигли широкого соглашения о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия. Но основные спорные моменты - территории и присутствие западных войск - остаются нерешенными.

И в том, что их не удается решить, в американской прессе уже начали обвинят Зеленского.

Зеленский - за войну, его советники - за компромисс

Вчера вечером многие цитировали статью американского издания The Atlantic об украинском президенте и его отношении к мирной сделке.

В статье бросается в глаза полемика между риторикой Зеленского и выводами автора - известного журналиста Саймона Шустера, который хорошо знаком с президентом Украины и его окружением.

Во-первых, по военной ситуации. Зеленский утверждает, что "Украина не проигрывает". Однако в тексте Шустера говорится, что "арифметика истощения не на стороне Украины", и Запад это понимает. Тут приводятся слова натовского генерала: "Если кто-то ждёт, что Россия просто сдастся и уйдёт домой, ждать придётся долго".

В контексте "арифметики истощения" Шустер описывает планы Киева увеличить потери российской армии до 50 тысяч человек в месяц, чтобы превысить возможности Москвы по пополнению войск. Но само наличие такой цели, по мнению автора, косвенно указывает на то, что пока РФ способна восполнять свои потери. Подчеркивается, что при населении более чем в три раза большем, чем у Украины, и номинальном ВВП примерно в десять раз выше Россия способна легче переносить урон как в людях, так и в экономике.

Во-вторых, по переговорам. Зеленский делает ставку на заинтересованность Трампа в мирной сделке, но издание отмечает риск, что по мере приближения выборов в США Трамп "может решить, что переговоры становятся для него политически проигрышными" и "отойти в сторону, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон".

В-третьих, по гарантиям безопасности. Шустер напоминает, как ранее Зеленский заявлял, что соглашение с США "на сто процентов готово" к подписанию. Но здесь же в интервью президент Украины признаёт, что остаются нерешённые вопросы, а американские ответы пока слишком расплывчаты.

В частности, не зафиксировано, будут ли США готовы, например, сбивать ракеты над Украиной в случае нарушения перемирия. "Нам нужно, чтобы всё это было прописано", — говорит Зеленский.

В-четвёртых, по территориям. Президент публично заявляет, что "никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим землю", однако в статье говорится, что двое его советников допускают "самую тяжёлую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области".

Также там говорится, что новый руководитель переговорной группы Кирилл Буданов, по данным Шустера, более склонен к компромиссам по территориальному вопросу, чем прежняя команда (надо полагать - Ермак).

То есть, материал демонстрирует существование расхождений внутри украинского руководства по поводу возможного вывода войск и формата территориальных уступок.

Эти расхождения показывает и другой отрывок - где говорится, что часть окружения Зеленского тревожится: если войну не удастся завершить этой весной, Украине придется пережить еще годы боевых действий. И далее приводится зеркально противоположный комментарий Зеленского, который выступает за продолжение войны, если мирный договор будет, с его точки зрения, "плохим" (то есть, не содержать желаемых президентом гарантий и требовать вывода войск из Донбасса).

Другими словами, один из главных выводов статьи - если Зеленский не склонен к компромиссам относительно достижения скорейшего мира, то у его соратников иное мнение. Они считают, что Украине нужен мир, а затягивание войны несет для страны очень большие риски.