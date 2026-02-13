Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели - The Atlantic
В ближайшие недели президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров об урегулировании российско-украинской войны.
Такое предположение делает известный американский журнал The Atlantic в статье, посвящённой Украине.
Издание связывает такую вероятность с приближением очередной предвыборной гонки в США. По мере того как внутренние события будут занимать всё больше внимания, Трамп "может решить, что переговоры становятся для него политически проигрышными".
В таком случае американский лидер "может отойти в сторону, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон".
Журнал отмечает, что текущая тактика Киева сосредоточена на том, чтобы не оказаться такой стороной.
"Наша тактика – чтобы американцы не считали, что мы хотим продолжать войну", – приводит издание слова президента Украины Владимира Зеленского.
Также, как утверждается в статье, после очередных переговоров в Абу-Даби из-за приближающихся выборов в США "украинцы почувствовали, что время уходит".
Ранее в Foreign Policy писали, что Трамп может выйти из переговоров по Украине, но не оставит Киев без спутниковой разведки.