В ближайшие недели президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

Такое предположение делает известный американский журнал The Atlantic в статье, посвящённой Украине.

Издание связывает такую вероятность с приближением очередной предвыборной гонки в США. По мере того как внутренние события будут занимать всё больше внимания, Трамп "может решить, что переговоры становятся для него политически проигрышными".

В таком случае американский лидер "может отойти в сторону, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон".

Журнал отмечает, что текущая тактика Киева сосредоточена на том, чтобы не оказаться такой стороной.

"Наша тактика – чтобы американцы не считали, что мы хотим продолжать войну", – приводит издание слова президента Украины Владимира Зеленского.

Также, как утверждается в статье, после очередных переговоров в Абу-Даби из-за приближающихся выборов в США "украинцы почувствовали, что время уходит".

