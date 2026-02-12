Большинство опрошенных немцев (58%) высказались за проведение переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца и президента России Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного для агентства dpa.

Против прямых переговоров высказались 26% респондентов. Из опроса также следует, что поддержка таких переговоров сильно зависит от партийных симпатий: чаще всего их поддерживают сторонники Христианско-демократического союза, членом которого является Мерц (64%), реже всего - сторонники Левой партии (47%).

Сам Мерц выражал скепсис по поводу подобных переговоров, отмечая, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву обстрелы со стороны России лишь усилились.

"Я не хочу вести переговоры, которые приведут к таким результатам. Но я хотел бы поддержать любые переговоры, которые служат цели прекращения этой войны", - заявил Мерц.

По словам немецкого канцлера, он выступает за переговоры с Россией при участии Украины и США.

Напомним, что идею прямых переговоров с Путиным продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. Помимо Мерца, против также выступает премьер Британии Кир Стармер.

Подробнее о том, что сейчас происходит вокруг мирных переговоров об Украине, мы рассказывали в отдельном материале.