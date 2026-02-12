В ночь на 12 февраля Киев подвергся воздушной атаке. Её результатом стали двое пострадавших, тысячи семей без света и отопления.

О последствиях ударов сообщают местные власти и государственные службы.

Столица была атакована баллистическими ракетами и беспилотниками. Наибольшие повреждения зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах. Так, в Дарницком районе повреждена 16-этажка.

В Днепровском районе пострадал фасад 9-этажного жилого дома и припаркованные автомобили.

К утру известно о двух раненых: у мужчины 45 лет взрывная травма головы и конечностей, у женщины 20 лет резаная рана кисти. Обоих пострадавших госпитализировали.

По данным ДТЭК, в Киеве после ночной атаки 107 тысяч домохозяйств в Деснянском районе остались без света, там введены аварийные отключения электричества.

Что касается отопления, то, как сообщает мэр столицы Виталий Кличко, 3700 жилых домов остались без тепла после ночного удара. Из них 2600 домов расположены в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Кроме того, в Деснянском и Днепровском районах в 1100 домов невозможно подать теплоноситель из-за последствий предыдущих атак.

Напомним, Киев всю зиму подвергается ударам. Целями атак часто становятся столичные ТЭЦ.

Из-за этого киевлянам приходится сутками сидеть без электричества, во многих домах давно нет отопления.