Глава Министерства энергетики Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что прошедшей ночью войска РФ атаковали ТЭЦ-4 в Киеве.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале министра.

"Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения… Обозначили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займёт значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами", – написал Шмыгаль.

Министр также заявил, что поручил "проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, потерявшие тепло в своих домах".

Перед этим блоггер Юрий Николов заявил, что Киевская ТЭЦ-4 была одной из целей ночных ударов РФ:

"Интересно, кто и когда решится сказать Дарнице о том, существует ли ТЭЦ-4 после сегодняшней атаки? Троещине больше недели не решались сообщить о полном разрушении ТЭЦ-6", – написал Николов у себя в Фейсбуке.

Ранее депутат заявил, что главная ТЭЦ Харькова не подлежит восстановлению после ночного обстрела.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого – у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Противник также продвинулся на двух участках фронта под Константиновкой в Донецкой области.

