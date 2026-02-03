Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ ночным масссированным ударом по объектам энергетики сорвали мораторий о запрете на такие удары, согласованный при участии США.

Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте брифинге.

"Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну. Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия", - заявил президент.

Ранее, Зеленский сообщил, что работа переговорной команды Украины "будет скорректирована соответствующим образом" после ночных ударов по объектам энергетики.

Напомним, Кремль, объявляя в пятницу об энергетическом перемирии, говорил, что оно действует до 1 февраля. Сегодня уже 3 февраля.

Почему Москва могла согласиться на это перемирие, мы анализировали в отдельном материале.