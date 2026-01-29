Информация, что Украина и Россия договорились о временном энергетическом перемирии сегодня удивила многих. Потому что хотя Киев и просил объявить мораторий на удары, мало кто верил, что на это согласится РФ, которая явно ставит целью уничтожить украинскую энергетику, пользуясь морозной погодой.

Однако, как видим, Москва на перемирие согласилась. По словам президента США Дональда Трампа, оно продлится неделю. Ряд российских пабликов пишут про то, что оно продлится до 3 февраля.

Почему РФ согласилась прекратить удары по энергетике?

Прежде всего, стоит отметить, что энергетическое перемирие сроком на неделю (или даже менее, чем на неделю) это со стороны РФ исключительно демонстративный ход. Россияне наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть, взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения похода Москвы к атакам против украинской энергетики.

А так как перемирие заканчивается на следующей неделе, то судя по всему, что этот демонстративный ход приурочен к предстоящим переговорам, которые пройдут 1-2 февраля.

И далее возможно два объяснения почему энергоперемирие вообще было объявлено.

Первое - на переговорах действительно есть некий прогресс, а потому россияне, чтоб его усилить, и сделали "жест доброй воли". С учетом того, что главным камнем преткновения, как заявляют американцы, остается вопрос вывода украинских войск из Донецкой области (и РФ это требование не снимает), то прогресс возможен только в одном случае - если Киев на вывод войск соглашается. И заявление Уиткоффа именно на это и намекает. Однако подтверждений этому с украинской и с российской стороны пока нет.

Второе - никакого реального прогресса на переговорах нет. По Донбассу по-прежнему тупик, из которого выхода не просматривается. И потому перемирие - это игра со стороны России с американцами, чтоб показать свою "добрую волю" на мир и ее отсутствие у Киева. А заодно и сделать украинские власти "виновными" в обстрелах энергетики. Мол "мы проявили добрую волю, прекратили обстрелы, но Киев не хочет идти на предлагаемые условия мира, а потому мы вынуждены обстрелы продолжить. И вина за это лежит на украинских властях. Трампу пора надавить на Зеленского". С учетом того, что побуждение Трампа к давлению на Зеленского является стратегической целью для Москвы, ради ее достижения, взять в паузу в неделю (или того меньше) для РФ особой проблемы не составляет (хотя, в таком случае, Киев, скорее всего, будет обвинять РФ в нарушении договоренностей, заявляя о том, что удары по энергетике продолжаются вне зависимости от того так ли это на самом деле).

Какая версия верна, будет понятно по итогам переговоров на выходные.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что лично просил российского лидера Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и тот согласился.

Сегодня американский глава также снова заявил, что войну в Украине могут скоро урегулировать.