Переговоры между делегациями Украины и России в Абу-Даби, запланированные на 1 февраля, могут продлиться два дня.

Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат встречи делегаций будет согласован за день до мероприятия.

"Все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога", – сказал Песков.

Он добавил, что отсутствие американской стороны не повлияет на ход переговоров, а точное время их начала пока неизвестно.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров представителей Киева и Москвы будет двусторонним. Он допустил присутствие на них США, но отметил, что среди наблюдателей не будет спецпредставителей Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Тем временем российские телеграм-каналы продолжают писать о том, что между Украиной и Россией достигнуто соглашение о временном энергетическом перемирии. Они заявляют, что оно должно продлиться до 3 февраля.

С учетом того, что переговоры будут продолжаться 1-2 февраля, возможно, к этим датам привязан срок завершения перемирия (если оно действительно объявлено). Продолжат ли мораторий на удары по инфраструктуре, в таком случае будет зависеть от итогов переговоров.

Впрочем, пока никто ни в Украине, ни в России официально не подтверждал договоренности об энергетическом перемирии.

"Я не могу пока это комментировать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.