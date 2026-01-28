Перечень нерешенных вопросов по украинскому урегулированию сократился до одного - территориального, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях полного состава Комитета Сената США по международным отношениям.

Рубио подтвердил, что речь идёт о Донецкой области, откуда Россия требует вывода украинских войск.

"Я думаю, что остается только один нерешенный вопрос, и это территориальные претензии, в частности, на Донецк. И я знаю, что существуют активные рабочие мнения по этому поводу, которые невозможно согласовать. Это все еще мост, который мы не перешли, это все еще пробел, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг проблем до одной центральной", - отметил Рубио.

Сами заявления прозвучали на слушаниях, формально посвященных политике Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы, но как-то так вышло, что вылез не только Иран, но и тема переговоров по Украине в Абу-Даби, которые проходят в формате трехсторонних контактов с американским посредничеством, но следующая встреча может быть и один на один.

Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера.

"Была встреча в конце прошлой недели в ОАЭ, которая, как мне кажется, впервые за многие годы носила трёхсторонний характер и включала присутствие США. Там были Джаред и Стив Уиткофф, а также представители России и Украины. Планировалось продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе, уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и не Джаред", - сказал Рубио.

На этом фоне Рубио отдельно проговорил, как в Вашингтоне сейчас описывают возможные гарантии безопасности для Украины. В его формулировке они подразумевают размещение небольшого европейского контингента, прежде всего британского и французского, и американскую подстраховку. Без нее, по словам Рубио, сам по себе европейский контингент не решает задачу сдерживания. Это ключевое условие.

"Сейчас много говорят о гарантиях безопасности. И по этому вопросу уже существует общее согласие, в частности в случае Украины. Но эти гарантии безопасности, по сути, предполагают размещение небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а также американский «бэкстоп». Однако в действительности гарантия безопасности - это именно американский бэкстоп. И я ни в коем случае не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить свои войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без американского бэкстопа это не имеет значения. А причина, по которой нужен столь мощный американский бэкстоп, заключается в том, что наши союзники и партнёры на протяжении последних 20-30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится", - сказал Рубио.

Вопреки трактовкам, которые уже появились в разных изданиях, из слов госсекретаря не следует, что США уже утвердили план по вводу в Украину европейского контингента.

На данный момент Россия не дала согласия на гарантии безопасности Украине, которые обсуждали США и страны Евросоюза, заявил госсекретарь Рубио.

Судя по видео, речь лишь о том, что такой план обсуждается и что ключевую роль, если такой план примут, будут играть американские гарантии европейскому контингенту. Даст ли их Вашингтон, Рубио прямо не сказал. Сам он участия в переговорах не принимает.

Рубио описывает обсуждения и подчеркивает, что ключевой вопрос - готов ли Вашингтон дать ту самую подстраховку, о которой он говорит вслух в Сенате.

Известно, что в американских внутренних обсуждениях гарантии безопасности увязывают с подписанием сделки по мирному урегулированию, которая невозможна без территориальных уступок.

Украина, Россия и США заявляли о готовности продолжать диалог. Новая встреча назначена на 1 февраля в Абу-Даби.