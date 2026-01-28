В среду, 28 января, в Украине идет 1435-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 28 января

9.59 В Деснянском районе Киева (Троещина и Лесная) не снижается количество домов без отопления, сообщил глава райадминистрации Бахматов.

"725 домов. Нет, это количество не уменьшается, оно стоит", - сообщил Бахматов.

9.11 В Одесской области после ночной атаки повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура, сообщает ОВА.

Три человека ранены.

8.19 В некоторых регионах Украины с утра ввели аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

8.16 После прилёта по дому в Белогородке погибли два человека, сообщает ГСЧС.

7.59 США сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом источник агентства оспаривает информацию Financial Times, по которой США ставят гарантии в зависимость от вывода ВСУ из Донбасса.

"Соединённые Штаты не диктуют Украине, каким должно быть содержание мирного соглашения, и утверждения о том, будто Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, вводят в заблуждение", - заявил собеседник.

7.50 Идёт атака дронов по Севастополю, пишут местные паблики.

7.48 В Белогородке под Киевом был прилёт по многоэтажке, оттуда идёт эвакуация людей.

В самом Киеве сбивали "Шахеды" (последнее видео), пострадали дома в Голосеевском районе.