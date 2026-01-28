В среду, 28 января, в Украине идет 1435-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 28 января
9.59 В Деснянском районе Киева (Троещина и Лесная) не снижается количество домов без отопления, сообщил глава райадминистрации Бахматов.
"725 домов. Нет, это количество не уменьшается, оно стоит", - сообщил Бахматов.
9.11 В Одесской области после ночной атаки повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура, сообщает ОВА.
Три человека ранены.
8.19 В некоторых регионах Украины с утра ввели аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".
8.16 После прилёта по дому в Белогородке погибли два человека, сообщает ГСЧС.
7.59 США сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
При этом источник агентства оспаривает информацию Financial Times, по которой США ставят гарантии в зависимость от вывода ВСУ из Донбасса.
"Соединённые Штаты не диктуют Украине, каким должно быть содержание мирного соглашения, и утверждения о том, будто Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, вводят в заблуждение", - заявил собеседник.
7.50 Идёт атака дронов по Севастополю, пишут местные паблики.
7.48 В Белогородке под Киевом был прилёт по многоэтажке, оттуда идёт эвакуация людей.
В самом Киеве сбивали "Шахеды" (последнее видео), пострадали дома в Голосеевском районе.