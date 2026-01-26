На прошлой неделе журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на "чрезвычайно влиятельного" украинского парламентария заявил, что Верховная Рада готова пойти на компромисс по территориям, то есть отказаться от Донбасса.

"Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И это не мое личное мнение, а позиция многих парламентариев и многих людей здесь. Нам нужно прекращение огня любой ценой. Иначе смерти людей могут идти еще месяцы и годы", - передал слова источника журналист.

По его словам, выходить публично с такой позицией собеседник отказывается, так как боится последствий со стороны Офиса президента и спецслужб.

Источники "Страны" в Раде подтверждают, что подобные настроения, которые еще недавно казались немыслимыми, в парламенте действительно присутствуют.

Хотя, как признаются депутаты, такие разговоры ведутся обычно тет-а-тет с единомышленниками или людьми, которым доверяешь.

Публично говорить о неких условиях завершения войны, которые не вписываются в официальную линию, парламентарии, как они признаются, опасаются, боясь обвинений в госизмене и работе на Россию.

Но собеседники издания в разных депутатских объединениях признают, что ситуация в стране слишком тяжелая, чтобы просто повторять фразу Бориса Джонсона "давайте воевать дальше". Это не значит, что набирается много сторонников неких "резких движений", однако, как и общество, депутаты начали все больше задумываться, как эту войну заканчивать.

"Ситуация в энергетике, конечно, добавила много аргументов тем, кто выступает за компромиссы для завершения войны. Плюс к тому усиливается раздрай между Европой и США, последствия которого для способности Украины продолжать войну вообще трудно предсказать. Идут переговоры в Абу-Даби с россиянами. И хоть власти и заявляют, что никто ничего отдавать не собирается, но ходят слухи, что позиция уже не такая жесткая, как ранее", - говорит один из нардепов.

Еще один его коллега-мажоритарщик также подтверждает, что обсуждение территориальных компромиссов идет и среди депутатов, и в обществе в целом.

"Вопрос, когда и как закончится война, звучит чаще всего первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс. Но им все равно важно найти оправдание. Если менять, то на гарантии безопасности, членство в ЕС, еще что-то", - говорит депутат.

В депутатской среде ходят слухи, что за широкие компромиссы, в том числе и по Донбассу, выступает и глава фракции "Слуг народа", один из самых влиятельных лиц в постермаковской конструкции власти, Давид Арахамия, который является участником переговоров с РФ и США.

Однако источник в окружении Арахамии это опроверг.

"Позиция Давида, так же как и Кирилла (главы Офиса президента Кирилла Буданова - Ред.), по условиям переговоров совпадает с позицией президента Зеленского. И поменяться она может, только если поменяет свою позицию президент", - говорит источник.

При этом он отмечает, что Арахамия действительно, в отличие от Ермака, настроен на поиск возможных путей сближения позиций в ходе переговоров, но "только четко в установленных президентом рамках. Все ключевые решения принимает Зеленский".

О том, что наличие в переговорной группе Арахамии и Буданова вселяет оптимизм относительно договоренностей о завершении войны, написал накануне старта переговоров в Абу-Даби и влиятельный депутат от "Слуги народа" Данила Гетьманцев.

"Несколько причин, которые вселяют надежду на этот этап переговоров, проходящий в ОАЭ. Стиль переговоров. Закрытый характер переговоров. Без пиара, громких заявлений, за закрытыми дверями. Как и должно быть в традиционной дипломатии. Участники переговоров. Привлечение к переговорам новых сильных участников. Буданова и особенно Арахамию. Честно считаю его одним из лучших участников переговоров в стране. И важно, что он искренне стремится к миру. Мы видели его блестящие результаты в Стамбуле. Я точно знаю, что он не потерял навыков и настроя. Люди. Люди хотят мира. И люди искренне стремятся к нему от нас. Поэтому мы должны - безусловно, на самых лучших возможных условиях - добиться мира", - написал Гетьманцев.

Правда, стоит отметить, что если призывы к компромиссам в парламенте высказываются неофициально, то призывы к войне "до победного конца" звучат громко и открыто.

Так, на днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ("Голос") в эфире "24 канала" заявил, что не верит в скорое окончание войны. И, по его мнению, Украина должна продолжать войну до полного уничтожения России.

"Кто бы там что ни говорил, как бы ни выступал против войны – я тоже против войны – но другого выбора нет: или умереть, или уничтожить Россию. Это все", - заявил народный депутат.

И это также оказывает влияние на позицию нардепов, которые боятся обвинений в предательстве.

Хотя, по их словам, ключевое значение будет иметь позиция власти и лично Зеленского.

"Не стоит переоценивать влияния общества и даже парламента на принятие решений высшим военно-политическим руководством Украины. Например, если бы сейчас провести опрос на тему "поддерживаете ли вы отмену принудительной мобилизации и переход ВСУ на комплектование исключительно на добровольной основе", то большинство населения высказалось бы за. И, наверное, даже в парламенте нашлось бы 226 голосов за это. Но понятно, что власти мобилизацию отменять не будут, так как понимают, что добровольцев много не наберут. Также и по Донбассу. Даже если вдруг большинство украинцев скажет "да пусть его уже Путин забирает, главное, чтобы война закончилась", это никак на Зеленского не повлияет. Его решения по Донбассу определяются совсем другими вещами - ситуацией на фронте, ситуацией с резервами, ситуацией в тылу, позицией партнеров - США и Европы. Поэтому, в конечном счете, решения по компромиссам по Донбассу если и будут приняты, то не в Раде, а на Банковой. А парламенту просто предложат за них проголосовать", - говорит источник в Раде.

К слову, ранее власти заявляли о намерении утвердить мирное соглашение на референдуме.

Однако в депутатской среде по его поводу немало сомнений.

"По референдуму в принципе есть очень много сомнений. Начиная с предмета референдума и заканчивая явкой. Я точно против его проведения", - говорит один из нардепов.

В то же время собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", настаивает, что власть остается приверженцем проведения референдума. При этом, по его словам, возможно, удастся добиться при помощи американцев от России согласия на полную остановку огня на 7 дней в районе дня голосования.

Но источник в дипломатических кругах считает, что референдум не снимает вопрос по выводу войск из Донбасса.

"Позиция России озвучивается публично - условием для прекращение огня является вывод украинских войск из Донецкой области. То есть логика Кремля примерно такова - выводите войска из Донбасса, а потом проводите, что хотите, - хоть референдум, хоть выборы. Киев хочет же сначала провести референдум по мирному соглашению, для чего заморозить боевые действия по линии фронта, и только по итогам референдума начинать движения по исполнению соглашения. Но понятно, что вероятность положительного голосования украинцев за вывод войск из Донбасса, мягко говоря, небольшая. Особенно, если власти будут против. Потому Москва такой вариант не принимает и продолжает настаивать на выводе войск еще до референдума. Может быть, американцы убедят Кремль поменять позицию, но пока этого не произошло. Да и не очень похоже, что Вашингтон вообще пытается это делать. Сигналы идут скорее о побуждение Киева к уступкам по Донбассу. Хотя, если это не будет сопровождаться практическими мерами давления, то позицию украинских властей это не поменяет", - говорит источник.

Что касается настроения в оппозиционных фракциях вроде "Евросолидарности" и "Батькивщины", то оно двоякое.

"Никто к выводу войск из Донецкой области, конечно, не призывает. А "Евросолидарность" так вообще выступает с позиции войны до победного конца. Но в реальности там хотели бы, чтобы война поскорее закончилась, было отменено военное положение и начался бы политический процесс и предвыборная кампания. И если Зеленский будет вынужден ради завершения войны пойти на болезненные уступки, то это, конечно, оппозиция на выборах будет использовать против него. По этой причине, кстати, в "Евросолидарности" против идеи Банковой провести одновременно референдум и президентские выборы. Там хотят, чтобы сначала был референдум, который может быть провальным для президента, а потом уже выборы", - сказал источник в парламенте.

По его словам, партия Порошенко продолжает попытки взаимодействовать с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, намереваясь поддержать его на выборах президента.

"Залужный отказал Порошенко в объединении по схеме, которую продвигали в "Евросолидарности" - "Залужный-президент, Порошенко - премьер". Но экс-президент через своих конфидентов продолжает доносить экс-главкому, что готов сыграть в "санитара леса", уничтожая через свои ресурсы рейтинг Зеленского", - говорит источник.