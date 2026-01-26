В понедельник, 26 января, в Украине идет 1433-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 26 января
8.35 В Луганске с утра прилёт. Паблики пишут об ударе по подстанции.
7.47 Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани, из-за этого возникли пожары.
Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края РФ.
О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется. Ранее в Славянске-на-Кубани был неоднократно атакован НПЗ.
7.38 Так сейчас выглядит некоторые дворы в Киеве.
У многоэтажек, в которых нет отопления и света, ставят палатки с генераторами.