В понедельник, 26 января, в Украине идет 1433-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 26 января

8.35 В Луганске с утра прилёт. Паблики пишут об ударе по подстанции.

7.47 Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани, из-за этого возникли пожары.

Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края РФ.

О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется. Ранее в Славянске-на-Кубани был неоднократно атакован НПЗ.

7.38 Так сейчас выглядит некоторые дворы в Киеве.

У многоэтажек, в которых нет отопления и света, ставят палатки с генераторами.