Во всех публикациях и комментариях относительно завершившейся вчера трехсторонней встречи Украины, России и США в Дубае каким-то интересным образом обходится стороной ключевой вопрос - согласился или нет Киев на вывод войск из Донецкой области.

Или, хотя бы, согласился ли рассматривать.

При том, что, судя и по официальной информации, и по комментариям источников в СМИ, Россия на этом условии продолжает настаивать.

Других подробностей по переговорам публикуется немало. По Запорожской АЭС, гарантиям безопасности и прочему.

А вот по согласию (или не согласию) Киева на вывод войск - молчок. Упоминается лишь ранее озвученая негативная позиция.

Но сохранилась или нет она по итогу вчерашних переговоров - молчок.

При этом американские чиновники демонстрируют оптимизм и даже предполагают, что возможна уже и встреча Зеленского с Путиным. Да и официальные комментарии со всех сторон весьма позитивные.

Но означает ли это, что Киев готов идти на уступки по Донбассу ради завершения войны, либо просто обе стороны стараются изображать из себя "конструктивных и позитивных миротворцев", чтоб не злить Трампа - пока неизвестно.