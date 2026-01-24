На переговорах в Объединённых Арабских Эмиратах РФ настаивала на выводе ВСУ из Донбасса, но украинская делегация с этим не согласилась.

Об этом сообщает издние "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник издания сказал, что переговоры в Абу-Даби "завершились в целом конструктивом", а "российские представители вели себя адекватно".

Источник обратил внимание, что это была первая реальная трёхсторонняя встреча делегации Киева с россиянами и представителями США. Встреча прошла в расширенном составе, после чего переговорщики разделились на две подгруппы: одна обсуждала политические, другая – военные вопросы.

"На военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг остановки боевых действий, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", – уточнил собеседник издания.

Источник заявил, что по политическим вопросам значительного прогресса достигнуто не было: Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода ВСУ из неоккупированной части Донецкой области.

Между тем американский новостной портал Axios со ссылкой на американских чиновников пишет, что трёхсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби были продуктивными и позволили приблизится к урегулированию российско-украинской войны.

По сведениям источников, стороны начали сближать позиции по ключевому вопросу – контролю территорий на востоке Украины.

В течение двух дней обсуждались требования Москвы по передаче РФ Луганской и Донецкой областей, разногласия вокруг Запорожской АЭС и возможные шаги по деэскалации, что должны привести к остановке боевых действий и исключить возникновение нового конфликта.

Как утверждает один из источников, накануне в ходе закрытой встречи президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности в дипломатическом урегулировании российско-украинской войны.

Американские посредники отмечают, что обсуждения проходили без срывов, стороны проявляли взаимное уважение при поиске решений. По оценке источников, итоги переговоров оказались "максимально позитивными на данном этапе", а встреча в Абу-Даби расценивается как важный шаг к следующей фазе диалога о мире.

Кроме того, анонимные американские чиновники сообщили порталу, что в финале переговоров США, России и Украины в Абу-Даби делегации провели общий совместный обед.

По словам одного из источников, в этот момент участники выглядели "почти как друзья", а сама атмосфера встречи дала "ощущение надежды" на дальнейший прогресс.

Анонимные представители США также заявили, что стороны близки к организации прямой встречи президентов России и Украины. Следующий раунд переговоров, по их данным, ожидается 1 февраля, также в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

В свою очередь спецпредставитель президента США СтивенУиткофф назвал конструктивными переговоры в Абу-Даби.

"Переговоры были очень конструктивными, и были достигнуты договорённости продолжить обсуждения на следующей неделе в Абу-Даби", - заявил представитель Трампа по итогам сегодняшней встречи.

Ранее в Reuters писали, что на переговорах в ОАЭ нет признаков компромисса между РФ и Украиной.

