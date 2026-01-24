Параметры окончания войны - это главное, что обсуждалось на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением безопасности", - заявил Зеленский.

По его словам, американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

"Все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу. При готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе", - написал Зеленский.

Он добавил, что ожидает личного доклада украинской делегации по её возвращении.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ пишет, что переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

По его сведениям, стороны обсуждали нерешенные вопросы в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана, консультации прошли в "конструктивной и позитивной атмосфере". Как говорит источник, в ходе переговоров представители Украины и России также взаимодействовали напрямую.

Ранее аналогично позитивно переговоры оценили в комментариям СМИ и представители как украинской, так и российской делегации (правда, и те, и другие анонимно).

При этом пока ни о каких конкретных результатах неизвестно. Хотя переговоры договорились продолжить и далее. Что может косвенно свидетельствовать о том, что полным провалом они действительно не завершились.

Напомним, основным вопросом переговоров в ОАЭ, как заявлялось ранее, являлось обсуждение вывода украинских войск из Донецкой области, на чем настаивает РФ и, как пишут СМИ, Трамп.