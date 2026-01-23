На переговорах в Абу-Даби обсудили мирное урегулирование в "самых разных форматах". Они продолжатся завтра
Делегации России, Украины и США на переговорах в Абу-Даби обсуждают урегулирование российско-украинского конфликта в "самых разных форматах".
Об этом рассказал Associated Press неназванный участник украинской делегации.
"Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам", – добавил он.
Тем временем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что некоторые страны Европы хотят, чтобы на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Украина добилась "энергетического перемирия".
"Ряд европейских стран этого очень хочет", – сказал источник.
При этом он не смог уточнить, поднималась ли уже данная тема на переговорах в ОАЭ.
Российские издания также сообщают, что среди тем переговоров фигурируют буферные зоны и механизмы контроля.
Делегацию же США в Абу-Даби, помимо спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, входят главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэниел Дрисколл.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что украинская, американская и российская делегации уже провели разговор в ОАЭ о параметрах окончания войны.
Член украинской делегации в Абу-Даби Умеров подтвердил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра.
По его словам, сегодняшняя встреча была посвящена "параметрам окончания войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру".
"Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий", - добавил Умеров.
После переговоров Зеленский заявил, что ждёт последующих ответов от РФ на переговорах в Абу-Даби.
Ранее же сообщалось, что переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби проходят в максимально закрытом режиме.
Украинский глава также заявлял, что на переговорах в столице ОАЭ единственной темой станет вывод украинских сил из Донбасса.