Делегации России, Украины и США на переговорах в Абу-Даби обсуждают урегулирование российско-украинского конфликта в "самых разных форматах".

Об этом рассказал Associated Press неназванный участник украинской делегации.

"Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам", – добавил он.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что некоторые страны Европы хотят, чтобы на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Украина добилась "энергетического перемирия".

"Ряд европейских стран этого очень хочет", – сказал источник.

При этом он не смог уточнить, поднималась ли уже данная тема на переговорах в ОАЭ.

Российские издания также сообщают, что среди тем переговоров фигурируют буферные зоны и механизмы контроля.

Делегацию же США в Абу-Даби, помимо спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, входят главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что украинская, американская и российская делегации уже провели разговор в ОАЭ о параметрах окончания войны.

Член украинской делегации в Абу-Даби Умеров подтвердил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра.

По его словам, сегодняшняя встреча была посвящена "параметрам окончания войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру".

"Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий", - добавил Умеров.

После переговоров Зеленский заявил, что ждёт последующих ответов от РФ на переговорах в Абу-Даби.

Ранее же сообщалось, что переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби проходят в максимально закрытом режиме.

Украинский глава также заявлял, что на переговорах в столице ОАЭ единственной темой станет вывод украинских сил из Донбасса.