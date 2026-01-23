Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт ответов от РФ на переговорах в Абу-Даби.

Информация прозвучала в вечернем обращении к народу.

"Сейчас должна быть как минимум часть ответов от россиян. Главное – чтобы Россия была готова закончить эту войну", – сказал президент.

О содержании сегодняшних дискуссий пока говорить рано – нужно дождаться завтрашних встреч, подчеркнул Зеленский.

"Наша постоянная делегация на связи. Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам также присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, а также представитель ГУР Скибицкий", – добавил верховный главнокомандующий Украины.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии США для Украины будут подписаны после войны.

Война в Украине продолжается 1430-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 23 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стали закрытые переговоры президентов Украины и США в Давосе. Правда, об их содержании лидеры стран не сообщили. Владимир Зеленский лишь подтвердил, что в ОАЭ скоро пройдёт совещание рабочих групп из Украины, России и США.

