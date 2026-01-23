После встречи в Давосе президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского ни один из них не раскрыл деталей переговоров. Однако их публикует пресса со ссылкой на европейских политиков.

Так, итальянская газета Corriere della Sera описала суть соглашения, предлагаемого Киеву американцами.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, соглашение включает четыре документа.

"В своих портфелях переговорщики несут как минимум четыре различных документа, которые теоретически должны составлять мирное соглашение. Первый - это "заголовочный" текст всего пакета. Затем следуют три ключевые части. Один документ подробно описывает план государственного и частного финансирования в размере 800 миллиардов долларов для восстановления Украины, возглавляемый главой фонда Blackrock Ларри Финком", - сообщил Пленкович.

При этом, как пишет газета, ссылаясь на президента Финляндии Александера Стубба, план восстановления на 800 миллиардов пока существует только на бумаге, реальных средств не выделено.

Еще один документ описывает вывод ВСУ из Донецкой области и передачу России всего Донбасса.

"Для Зеленского эта уступка может оказаться фатальной. Украинское общественное мнение против этого", - написала газета.

Поэтому США предлагают Зеленскому "две уступки, чтобы помочь справиться с этим огромным риском". Одна из них - упомянутое финансирование, вторая - американские гарантии безопасности в поддержку европейских войск в Украине.

"Зеленский должен будет уступить территорию в обмен на западные деньги и оборону", - резюмирует издание суть соглашения.

Пойдет ли на эти условия Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.

Что касается общественного мнения, то другое западное СМИ написало, что на фоне ударов по объектам энергетики многие украинцы согласны с уступкой России Донбасса ради окончания войны.