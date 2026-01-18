Депутаты Верховной Рады готовы пойти на территориальный компромисс и отказаться от Донбасса.

Об этом рассказал журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на "чрезвычайно влиятельного" украинского депутата.

"Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса. И это не моё личное мнение, а позиция многих парламентариев и многих людей здесь. Нам нужно прекращение огня любой ценой. Иначе смерти людей могут идти ещё месяцы и годы", - передал слова источника журналист.

По его словам, депутат отказалась говорить об этом публично, поскольку в таком случае ее политическая карьера "мгновенно бы закончилась" из-за давления со стороны администрации президента и спецслужб.

При этом, корреспондент заявил, что в Украине есть и другое мнение - о необходимости воевать дальше и освобождать территории.

Газета The Washington Post, анализируя озвученный Владимиром Зеленским проект мирного соглашения, пришла к выводу, что Киев готов вывести войска с востока Украины.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не отступится от своего условия заключения соглашения мира в Украине, по которому ей передадут контроль над всем Донбассом.