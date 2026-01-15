На фоне ударов по объектам энергетики многие украинцы согласны с уступкой России Донбасса ради окончания войны

Об этом пишет The New York Times.

В статье, посвященной обстрелам Киева, издание приводит мнение 23-летнего киевского юриста Владимира Дородко, который стал свидетелем удара "Герани". Накануне ночью он спал в своей пуховой куртке. После ночного взрыва неподалеку Владимир вышел осматривать обломки. Теперь это ежедневная картина в Киеве, пишет издание.

Киевлянин заявил журналистам, что "многие устали". По его словам, "трудности заставляют некоторых украинцев утверждать, что войну следует прекратить даже ценой больших жертв - таких как территориальные уступки".

"Матери сыновей, служащих в армии, прямо говорят: давайте отдадим им (России - Ред.) Донбасс, чтобы люди не погибали и нас не бомбили", - сказал Дородко.

Он добавил, что выступает против передачи этого восточного украинского региона, как того требует Россия, потому что, по его словам, это только подогреет аппетит Кремля к большему. У украинцев, сказал Дородко, практически нет выбора, кроме как держаться. При этом юрист видит один плюс в отключении отопления вместе с электричеством: продукты не портятся - он просто ставит их на холодный подоконник.

Также газета рассказала о супругах Юлии Михайлюк и Игоре Гончаруке, живших в комфортабельной просторной квартире в фешенебельном районе Киева. Даже после повреждения квартиры ракетным ударом пара осталась в столице и сняла другое жилье.

Но после январских ударов, когда в квартире от холода изо рта стал валить пар, а обогреваться пришлось с помощью кирпичей и газовой плиты, супруги не выдержали, посадили своего годовалого сына в машину и покинули Киев, отправившись к родственникам в деревню.

В первую зиму после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва попыталась вывести из строя общенациональную энергосеть. Это оказалось слишком амбициозной задачей, поскольку Украина справилась с ситуацией, перенаправляя электроэнергию в обход поврежденного оборудования.

"В этом году Россия сузила круг своих целей до трех городов: Киева, Одессы и Днепра", - сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы изолировать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Обстрелы, направленные на срыв ремонтных работ, повторяются примерно каждые две недели.

"Они пытаются поразить участки, где ведутся ремонтные работы. У нас много раненых и погибших работников энергетической отрасли", - сказал Харченко.

Ранее о том, что украинцы готовы принять территориальные уступки ради завершения войны, говорил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом, по его словам, в 2026 году нет шансов закончить войну, однако есть шанс прекратить боевые действия.

"Страна" подробно разбирала, завершится ли война в этом году.