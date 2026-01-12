В 2026 году нет шансов закончить войну, но есть шанс прекратить боевые действия.

Об этом заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью программе "Дивись".

По его оценке, РФ уверена, что способна достичь своих целей военным путем, а Украина - что способна держаться, поэтому стороны далеки от завершения войны.

"Войну нет шансов закончить. Остановить огонь есть. Взять эту недавнюю историю с якобы украинскими дронами, которые атаковали резиденцию Путина на Валдае. Вот так будет работать режим прекращения огня. Огонь прекращается или войны останавливаются, когда у всех появляется мотивация. Мотивация может быть позитивная и негативная. Позитивная мотивация: я достиг того, чего хотел, сейчас мне этого достаточно, останавливаемся. Негативная мотивация - это давление партнеров, внутренние трудности, когда я уже не могу, мне нужно сделать паузу и почистить пёрышки или сбросить давление партнера, который принуждает меня это делать. Остановка огня между Израилем и ХАМАС - это как раз совокупность этих двух мотиваций. У нас нет комбинации этих мотиваций. То есть Россия уверена, что она способна достигать своих целей военным путем, Украина уверена, что она способна держаться. Трамп бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь сделать им негативную и позитивную мотивацию, но это все равно не работает, потому что у каждого есть компенсаторные ресурсы. Для нас это Европа", - сказал Кулеба.

При этом он ожидает "следующую вспышку переговорного процесса" в конце февраля.

"А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы", - предрёк экс-министр.

В декабре Дональд Трамп говорил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо".

"Страна" подробно разбирала, завершится ли война в этом году.