Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Карточки законопроектов №14366 и №14367 появились на сайте парламента.

Проекты законов продлевают мобилизацию и военное положение с 3 февраля на 90 дней.

Скорее всего, Рада рассмотрит эти документы на очередной пленарной неделе.

Режим военного положения и мобилизация продлеваются уже в 18-й раз начиная с февраля 2022 года. В 17-й раз парламент продлил их 21 октября.

В декабре Зеленский заявлял, что не будет отменять военное положение и мобилизацию в Украине после начала возможного перемирия, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Война в Украине идет 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области. По оценке военных, наступление ведется в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность наступления непосредственно на Сумы. В частности, российские войска увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

