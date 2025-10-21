Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за законопроекты №14128 и №14129, которые продлевают действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней - до 3 февраля 2026 года.

Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".

Продление военного положения в Украине поддержали 317 народных депутатов при одном против и одном воздержавшемся, а мобилизации - 315 парламентариев при одном против и двух воздержавшихся.

Больше всего голосов в обоих случаях дала фракция "Слуги народа": 199 поддержали продление военного положения и 197 - мобилизации.

Это уже 17-е продление действия правового режима с начала полномасштабной войны.

Напомним, вчера проекты законов внес в Раду Владимир Зеленский. Причем незадолго до этого он допустил скорое завершение войны.

Война в Украине идет 1336-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 21 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Для ВСУ обострилась ситуация в Купянске. На карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на Харьковщине российские войска продвинулись в районе Волчанска. Кроме того, ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

