Верховная Рада на сегодняшнем заседании утвердила во втором чтении законопроект № 13177 о продлении срока добровольного возвращения на службу для военных, самовольно оставивших часть. Документ продлевает срок до 30 августа текущего года.

За проект закона проголосовали 282 депутата.

Как сказано в документе, с момента добровольного возвращения после самоволки военным возобновят льготы и социальные гарантии, положенные по закону. Также он определяет, что вернувшиеся военные могут продолжить службу по решению командира, даже если уголовное производство еще не закрыто.

Срок отсутствия военных на службе не засчитывают в выслугу, в течение периода СОЧ выплаты, обеспечение и льготы не предоставляют.

Также законопроект №13177 предлагает добавить в приложение "Армия+" возможность подать рапорт на возвращение в часть.

Напомним, срок добровольного возвращения на службу после первого СОЧ, установленный предыдущим законом, истек 1 марта.

Недавно народный депутат Анна Скороход сообщила, что из самоволки можно вернуться только "на убой" в штурмовые бригады. Хотя в законе речи об этом нет.

По данным ГБР, с конца ноября 2024 года по 1 марта на службу из самоволки вернулись около 21 000 военнослужащих.