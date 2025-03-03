Около 21 100 бойцов, самовольно оставивших части, вернулись в армию благодаря новому закону, позволяющему избежать наказания за первое дезертирство. 1 марта срок действия этого периода закончился.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Но как видно из инфографики ведомства, и теперь уголовное дело по факту СОЧ не будут возбуждать, если боец ушел в самоволку меньше чем н три дня. Также в этом случае военного не будут лишать денежного довольствия.

Если СОЧ затянется дольше трех дней, то возбуждается уголовное дело. Но если боец уходит в самоволку только в первый раз и обращается к своему командиру с просьбой продолжить службу, а командир эту просьбу удовлетворяет, то уголовное дело может быть закрыто. Если же случай СОЧ у военного не первый, уголовное дело после возвращения на службу закрыть уже нельзя.

Ранее иностранная пресса писала, что украинская армия столкнулась с кризисом дезертирства.

Война в Украине идет 1104-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне МАГАТЭ впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины и через оккупированную Россией территорию. Российское "руководство" станции заявило, что маршрут следования был изменен в связи с "вопросами военной безопасности". В МИД Украины выступили с протестом. Между тем генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня в Украине.

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