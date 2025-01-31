В украинской армии наступил "кризис дезертирства", так пишет британская газета The Guardian.

Точное количество ушедших в самоволку является военной тайной, однако по данным источников издания и официальны лиц - это число велико.

Издание пишет, что Украина сталкивается с критическим недостатком живой силы, а новые бригады, которые были построены с нуля, проявили себя плохо.

Дезертир по имени Виктор говорит, что "все устали".

"Настроение изменилось. Люди раньше обнимались с солдатами на улицах. Теперь они беспокоятся о том, что их призовут в армию", - заявил он.

Виктор сообщил газете, что дезертировал открыто. Он вернулся в свою бригаду в августе 2023 года, но ему сказали, что он не нужен. Раньше он был снайпером, а теперь управляет гаражом на западе Украины, где ремонтирует технику.

Другой дезертир, Алексей, скрывается. Он рассказал, что принимал участие в украинских наступлениях на юге Николаевской и Херсонской областей. Зимой 2022 года он поссорился с новым командиром, безуспешно подавал заявку на перевод и получил травму.

"Я достиг точки кипения. Поэтому я решил пойти туда, где меня никто не найдет", - сказал он.

С тех пор Алексей скрывается.

"Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, меня поймают и отправят на передовую", - сказал он.

Он добавил, что снова возьмется за оружие, если россияне войдут в его город или если украинская армия станет по-настоящему реформированной силой в стиле НАТО с лучшими генералами. На вопрос, счастлив ли он, он ответил: "Я жив. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет таких, как я".

Ранее ситуация в 155-й бригаде стала предметом расследования из-за массового дезертирства еще на этапе обучения во Франции, а потом еще большего - после прибытия на фронт и первых потерь в тяжелых боях.