После вступления в силу закона о декриминализации самовольного оставления части (СОЧ, СЗЧ - укр.) случаев дезертирства в армии стало на 60% больше.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью для Radio NV.

По его словам, многие солдаты считают, что один раз могут себе это позволить.

"Монобольшинство приняло этот законопроект. После этого я говорил с представителями наших элитных подразделений - десантно-штурмовых войск и морской пехоты. По их словам, количество случаев СЗЧ возросло на 60 процентов. Солдаты подумали, что однажды можно, я имею на это право" , - заявил Костенко.

Также он добавил, что такая тенденция может негативно отразиться на дисциплине в военных подразделениях и призвал к переосмыслению подходов в регулировании этой проблемы.

Напомним, по принятому закону за первое СЗЧ можно избежать наказания, если после него добровольно вернуться на службу.

Ранее Ирина Верещук заявляла, что срок добровольного возвращения из СЗЧ на службу планируют продлить.

При этом в Верховной Раде поддержали продление срока для добровольного возвращения военных из СОЧ до 1 марта.