Верховная Рада приняла в целом законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули воинские части или дезертировали.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 253 парламентария.

Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность вернуться, военная служба и действие контракта продолжается.

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