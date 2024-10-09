Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что не голосовала за законопроект о самовольном оставлении части (СЗЧ - укр), назвав его "легализацией дезертирства" и раскритиковав главу оборонного комитета Александра Завитневича.

Однако нардеп Александр Федиенко заявил, что Безуглая голосовала за этот законопроект, и показал соответствующий скрин.

"Никаких легализаций дезертиров комитет не принимал. Да, есть проблема с мобилизацией. Да, есть проблемы с СЗЧ. Но 408 статью УКУ (дезертирство) никто не отменил. И сугубо суд признает: военнослужащий, дезертир или СЗЧ, а это уже другая классификация в УКУ и ответственность", - комментирует Федиенко.

Напомним, законопроект о самовольном оставлении части и дезертирах был принят вчера в первом чтении. Он облегчает ответственность за первое самовольное оставление части, если военный вернулся на службу.

Как известно, проблема дезертирства украинских военных в тех или иных масштабах проявлялась с самого начала войны, однако во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер.

Мы разбирались в отдельном материале, почему военные самовольно оставляют воинские части.