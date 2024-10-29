В Украине значительно выросло количество самовольного оставления частей (СОЧ).

Об этом заявил председатель Верховного суда Станислав Кравченко на брифинге.

"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть", - сказал Кравченко.

По его словам, речь идет и о самоволке, и о дезертирстве, и о неисполнении приказов.

Кравченко не конкретизировал данные по поводу этих преступлений, однако добавил, что та, которая фигурирует в СМИ, незначительно превышает реальную. Уточняя, насколько в целом ситуация угрожающая, председатель суда сказал: "Угрожающая".

Ранее сообщалось, что с начала войны более 100 тысяч украинских военных ушли в СОЧ. Мы анализировали, почему это происходит.

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