Служащие Вооружённых сил Украины самовольно оставляют части уже не поодиночке, а группами.

Об этом рассказал военный психолог из 67-й бригады Андрей Козинчук.

Он объяснил, что многие военные уходят в СОЧ (СЗЧ укр.) исключительно из-за внутренних конфликтов и недоразумений с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.

При этом, по словам Козинчука, военным "подложила свинью" Верховная Рада, сняв уголовную ответственность тем, кто покинул место своей службы в первый раз.

Тем временем о проблеме пишет и журнал Economist.

"Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на отдельных наиболее тяжелых участках фронта наблюдается падение морального духа (ВСУ - Ред.). Источник в генеральном штабе утверждает, что почти пятая часть солдат ушла в самоволку со своих позиций", – пишет журнал.

Напомним, ушедший в открытый СОЧ Гнездилов объявил голодовку, после того как суд отправил его под стражу .

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему украинские военнослужащие уходят в СОЧ.

Во второй половине 2024 года эта проблема ВСУ приняла по-настоящему массовый характер.