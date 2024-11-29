Владимир Зеленский подписал закон, по впервые самовольно оставившие часть (ушедшие в СЗЧ) или дезертировавшие военные смогут вернуться на службу без наказания.

Согласно карточке документа на сайте Верховной Рады, он был подписан вчера.

Кроме прочего закон также возобновляет уходившим в самоволку выплаты и социальные гарантии.

Как отметила в эфире телемарафона советница главы Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, по этому же закону у военных, впервые ушедших в СЗЧ, есть время до 1 января, чтобы добровольно вернуться и избежать наказания.

"После того как вы возвращаетесь на место своей службы, у командира есть 72 часа для продления действия контракта или возобновления вас на службе. Возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии. Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Таков алгоритм действий на сегодняшний день", – рассказала Сапьян.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули воинские части или дезертировали.

Между тем, как пишут западные СМИ, массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.