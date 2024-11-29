Массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.

Об этом пишет AP.

По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покинули свои посты, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери.

Среди причин издание упоминает "несовершенную мобилизационную кампанию", "перенапряжение и опустошение передовых подразделений".

"Честно говоря, мы уже выжали из своих людей максимум", - говорит офицер 72-й бригады. По его словам, дезертирство стало одной из главных причин потери Угледара в октябре.

По данным Генпрокуратуры, с момента вторжения РФ более 100 тыс. военнослужащих были обвинены в дезертирстве. Почти половина из них дезертировала только за последний год, когда началась силовая мобилизация по новым правилам. Правительственные чиновники и военные командиры признают, что она "провалилась".

Реальное количество дезертиров может быть до 200 тысяч.

"Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тысяч украинских солдат", - комментирует АР.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому ушедшие в первое СЗЧ или дизертировавшие военные смогут вернуться на службу без наказания.

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