В пятницу, 29 ноября, в Украине идет 1010-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:32 В Одесской области 7 раненых и 13 поврежденных домов после налета дронов, сообщает МВД.

09:08 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 88 "Шахедов" из 132.

08:45 В Николаевской области 70% потребителей до сих пор без света после вчерашнего ракетного удара.

Об этом сообщает местное облэнерго.

В том числе без света большая часть Николаева.

Сроков, когда вернут электричество, энергетики не называют.

При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал, что ремонт закончат сегодня до 11:00 утра и начнут подключать потребителей.

08:40 Ещё кадры пострадавшей в Киеве детской поликлиники, на которую упали обломки сбитого "Шахеда".

08:29 Вчерашний ракетный удар затронул подстанции, которые снабжают энергией АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на власти Украины.

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что удары в очередной раз затронули электрические подстанции, которые [атомные] станции используют как для передачи, так и для приема электроэнергии", - сообщает агентство.

В частности, Хмельницкая АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередачи".

Кроме того, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности "в качестве меры предосторожности", а один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

В целом три украинские АЭС сократили выработку электроэнергии после нового ракетного удара.

Подстанции, которые имеют важное значение для обеспечения безопасности АЭС, были повреждены и в ходе предыдущих атак, напоминает агентство.

08:01 В Киеве обломки "Шахеда" упали на здание детской поликлиники в Днепровском районе.

Также в соцсетях публикуют видео прилёта.

07:38 В Ростовской области прилёт по нефтебазе.

Минобороны России заявляло, что над регионом было сбито 29 беспилотников.