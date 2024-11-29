Анализируем итоги 1010-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главкома ВСУ - Олега Апостола. Он сообщает, что назначения согласованы с Сырским.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - пишет Зеленский.

Он сообщает, что их главная задача – "существенно повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины".

Напомним, что именно в ведении Сухопутных войск находится система ТЦК и на них лежит ответственность за мобилизацию, которая сейчас является одной из главных проблем ВСУ (к чему мы еще вернемся ниже).

Некоторые российские паблики, видимо, перепутав должность командующего Сухопутными войсками и главкома ВСУ, написали, что Зеленский уволил Сырского. Что, естественно, неправда.

Однако, не следует забывать, что Сырский занял должность главкома ВСУ, перейдет с позиции командующего Сухопутными войсками. Учитывая, что Драпатый в последние месяцы позиционировался в украинских военных пабликах, как один из наиболее способных украинских генералов, который стабилизирует ситуацию на самых сложных направлениях, нельзя исключать, что и для него новая должность может стать трамплином для повышения, если Сырский не сможет решить поставленные ему задачи.

Но пока он остается главкомом ВСУ и сегодня заявил, что принял решение об усилении позиций украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях. Он посетил эти участки фронта в Донецкой области и пообщался с командирами. "По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", - пишет Сырский.

Отметим, что за минувшие сутки РФ снова продвинулась на этих направлениях. Россияне продвигаются в Курахово и расширяют свое присутствие в центре города, свидетельствует карта Deep State. Судя по ней, ВСУ уже удерживают только западную половину города.

Также россияне снова продвинулись в районе Разлива к трассе, идущей на Курахово с запада. До Разлива им осталось меньше трех километров (в начале этой недели было более четырех), а до трассы менее шести (было почти семь).

Западнее россияне также продвинулись к востоку от Великой Новоселки Донецкой области. При этом украинские военные пишут, что основные усилия РФ прилагает для обхода города. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что россияне "поджимают" со стороны Ровнополя и Раздольного. Российское минобороны заявило, что Раздольное уже захвачено.

"Противник пытается выйти на дорогу Великая Новоселка - Богатырь со стороны Раздольного с последующим выходом на Новый Комар", - описал цели РФ украинский военный с позывным "Тень".

Как мы уже рассказывали, блокирование или захват Великой Новоселки создают угрозу позициям ВСУ в соседней Запорожской области, которые россияне могут попытаться обойти с востока (а не штурмовать с юга).

Также российские войска продолжают продвигаться к югу от Покровска. Так они наступают со стороны Желтого, которое было недавно захвачено, и ведут бои в Пушкино.

Украинский боец с позывным "Мучной" считает, что в Пушкино "бои будут продолжаться недолго, так как нет качественных резервов". По его словам, если россияне займут село, "то им откроется путь к трассе Покровск-Курахово и выход в Днепропетровскую область".

Вчера украинский паблик Deep State подтвердил информацию с российской стороны о потере ВСУ села Дарьино в Курской области. Также, судя по его карте, россияне продвинулись в районе Плехово.

Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель "подрезания" украинского плацдарма у его основания.

Обстрелы и проблемы с АЭС

К обстрелам. В Киеве сегодня ночью обломки "Шахеда" повредили детскую поликлинику в Днепровском районе.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="stranaua/178152" data-width="100%"></script>

В Одесской области 7 раненых и 13 поврежденных домов после налета дронов, сообщает МВД.

А украинские дроны сегодня поразили нефтебазу "Атлас" в Ростовской области - летом ее уже один раз атаковали.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="stranaua/178120" data-width="100%"></script>

Продолжается устранение последствий вчерашнего российского удара по энергетике. В Николаевской области 70% потребителей до сих пор без света. Сегодня их только начали запитывать. "Пункты несокрушимости" в Николаеве заполнены людьми.

Также продолжаются почасовые графики отключений по всей Украине - их на данный момент практически нигде не ослабляли.

Как выяснилось, ракетный удар в очередной раз затронул подстанции, которые снабжают энергией АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на власти Украины. "Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что удары в очередной раз затронули электрические подстанции, которые [атомные] станции используют как для передачи, так и для приема электроэнергии", - сообщает агентство.

В частности, Хмельницкая АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередачи". Кроме того, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности "в качестве меры предосторожности", а один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети. В целом три украинские АЭС сократили выработку электроэнергии после нового ракетного удара.

Подстанции, которые имеют важное значение для обеспечения безопасности АЭС, были повреждены и в ходе предыдущих атак, напоминает агентство.

Правда, характер повреждений остается неясным. О том, что разбомблены сами подстанции, данных никто не публиковал. Но если они и повреждены, то далеко не все. Иначе отключения электричества были бы еще более масштабными чем сейчас. Однако нельзя исключать вероятности новых ударов.

Снизят ли возраст мобилизации?

Украина вчера официально подтвердила, что обсуждала с США снижение возраста мобилизации. Подтверждение прозвучало после того, как западные СМИ сообщили о требовании администрации Байдена снизить возраст мобилизации до 18 лет.

"Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом", - сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Также он дал понять, что ключевая просьба Киева к союзникам - поставки оружия, поскольку есть проблемы с вооружением уже мобилизованных. "Мы сейчас в ситуации, когда нам нужно оснащение, чтобы вооружить всех людей, кто уже мобилизован, и мы считаем, что первый приоритет - это присылать военную помощь скорее", - добавил он.

Бывший советник Банковой Арестович считает, что снижение возраста мобилизации до 18 лет даст Украине еще 250-300 тысяч военных. Но с его точки зрения такой шаг был бы ошибкой, потому что подорвал бы окончательно украинскую демографию. Вместо этого Арестович предлагает как можно скорее заканчивать войну.

Украинская власть планы снизить мобилизационный возраст категорически отрицает. В то же время, судя по заявлению дипломата Тихого, ключевой вопрос для Банковой - это увеличение темпов поставок оружия. Судя по всему, это и есть украинское возражение - пока Запад не нарастит военную помощь, Киев вряд ли станет обсуждать тему снижения возраста. Но если поставки оружия увеличатся, то, возможно, украинские власти по-другому посмотрят на этот вопрос.

Но администрация Байдена скоро уходит и вряд ли сможет принять по поводу увеличения военной помощи какие-либо стратегические решения. Также маловероятно, что республиканцы ей позволят выделить новые крупные средства для Украины (СМИ пишут, что Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева, но шансы на одобрение крайне малы).

То есть, решать вопрос увеличения или снижения военных поставок будет уже Трамп. И, вероятно, тогда и появятся больше определённости по поводу мобилизационного возраста. Хотя, соратники Трампа уже выступили против этой идеи.

В частности, негативное отношение высказал Илон Маск.

"Сколько еще (людей) должны погибнуть?" - написал в Х бизнесмен.

А еще конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста довольно двусмысленно.

Спартц сказала, что теперь Украине, чтобы победить, остается только мобилизовать всю страну, как СССР во Второй мировой. И что снижения возраста до 18 лет будет "недостаточно".

"Если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много людей и не переживает, сколько их погибнет, нужно мобилизовать всю страну. Вы знаете, как Советский Союз боролся во Второй мировой войне – от детей до старших людей, каждый вносил свой вклад в войну. Нельзя, чтобы только молодые храбрые люди погибали за других и думать, что этого будет достаточно, чтобы сдержать жесточайшую силу с большими деньгами и без каких-либо ограничений в количестве жертв", - заявила Спартц.

При этом она заявляет, что Зеленский "подвел свой народ" и даже "предал" его.

"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провел мобилизацию, не подготовил воинов. И он почти ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ, храбро погибающий за свободу. И это его ответственность. Зеленский предал и подвел украинский народ, не обеспечив победу в этой войне, не ведя ее к победе. Очень тяжело, когда у вас есть лидеры, не стремящиеся выиграть войну", - заявила Спартц в эфире CNN.

Она также считает, что Трамп попытается установить прекращение огня, "но прекращение огня - это очень временное решение". По ее мнению, "Россия сейчас проводит наступление, потому что не знает, что может сделать Трамп" (к теме окончания войны мы еще вернемся ниже).

Проблемы с личным составом в украинской армии усугубляет не только недобор по мобилизации, но и массовое дезертирство в ВСУ. Вчера Владимир Зеленский подписал закон, по которому ушедшие в первое СЗЧ или дизертировавшие военные смогут вернуться на службу без наказания. Что говорит об уровне назревшей проблемы.

Как пишет Associated Press, дезертирство "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров. По словам командиров и солдат, целые подразделения покинули свои посты, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери. Среди причин издание упоминает "несовершенную мобилизационную кампанию", "перенапряжение и опустошение передовых подразделений".

"Честно говоря, мы уже выжали из своих людей максимум", — говорит офицер 72-й бригады. По его словам, дезертирство стало одной из главных причин потери Угледара в октябре.

По данным Генпрокуратуры, с момента вторжения РФ более 100 тыс. военнослужащих были обвинены в дезертирстве. Почти половина из них дезертировала только за последний год, когда началась силовая мобилизация по новым правилам. Правительственные чиновники и военные командиры признают, что она "провалилась".

Реальное количество дезертиров может быть до 200 тыс. "Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тыс. украинских солдат", - комментирует АР.

Очевидно, что столь массовое оставление части - следствие прежде всего принудительной мобилизации, против которой мобилизованные таким образом "голосуют ногами" уже из своих подразделений. Хотя, конечно, это показатель и того, что солдаты сталкиваются уже и в армии с таким стилем командования и постановки боевых задач, который "стимулирует" их бежать в СЗЧ.

Нардеп Георгий Мазурашу сегодня заявил, что военное руководство Украины считает себя "рабовладельцами".

"Военные руководители, которые влияют реально на процессы, они очевидно представляют себя какими-то рабовладельцами. Они считают, что всех можно заставить делать все что угодно, и вот так оно должно работать и давать результаты. Наверное, в этих условиях войны военное руководство имеет достаточно большое влияние и на политическое руководство", - заявил Мазурашу.

Он считает, что Зеленский обходит тему "бусификации", потому что она "токсичная", а если ее критиковать, то нужно и принимать меры.

Нардеп также ставит под сомнение данные опросов, по которым большинство украинцев "за войну до последнего". "По опросам, 70% украинцев за то, чтобы воевать до последнего, а 30% живут в Украине", - рассказал Мазурашу, по его выражению, "анекдот на злобу дня".

Он отметил, что среди украинцев на самом деле многие не собираются воевать, но при этом некоторые люди выступают за то, "чтобы другие воевали до последнего". "На этих людях тоже, возможно, президент пытается как-то сыграть, чтобы их держать возле себя. Тем более, что это официально так красиво, патриотично фигурирует. Когда ты за то, чтобы воевать до последнего, вау, ты молодец, ты патриот", - говорит Мазурашу.

По его мнению, эти люди (те, кто выступает за "войну до победного конца") подыгрывают военному руководству, которое продвигает силовую мобилизацию.

Напомним, последние опросы показывают, что большинство украинцев уже выступают за окончание войны и переговоры, в том числе с потерей территорий. О том, какие последствия будет иметь смена настроений в Украине относительно войны и мира, мы писали здесь.

Возвращаясь к методам мобилизации - неожиданная статья вышла на этот счет в британской газете The Telegraph, которая опубликовала "исповедь" сотрудника ТЦК, который пожелал остаться неизвестным. Он довольно откровенно называет мужчин, которых он ловит, "загнанными в угол крысами".

Полный текст этой статьи мы публиковали здесь. Если тезисно, то военком подтверждает жестокое обращение с мобилизованными, что их увозят без права даже зайти домой собрать вещи, отбирают телефоны и уже особо не выбирают, кого задерживать, поскольку нужно выполнять спущенный сверху план.

Причём сотрудник ТЦК достаточно цинично поясняет, что сострадания к мобилизуемым у него нет, поскольку "либо я, либо они".

Он рассказал, что люди оказывают военкомов силовое сопротивление до последнего, сравнивая задержанных с "крысами".

"Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой. Они продолжают сражаться даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям", - говорит Артем.

Отметим, что на Западе довольно редко заостряют внимание на методах украинской мобилизации, в целом поддерживая ее продолжение. И появление новой тональности в публикациях как минимум примечательно.

Каким будет конец войны?

Украина проиграет войну, если все будет продолжаться, как сейчас, заявил экс-глава МИД Кулеба.

"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ситуацию и изменить траекторию развития событий? Нет, нету. И если так будет продолжаться, мы проиграем войну", - заявил бывший министр в интервью Financial Times. После этой фразы он добавил, что хотя "на поле боя все выглядит плохо, но в первые месяцы 2022 года все выглядело еще хуже".

Он считает, что сейчас и Зеленский, и Путин "видят в Трампе возможность",

"(Они) демонстрируют готовность к переговорам, потому что не хотят быть теми, кто откажется от Трампа. Первый, кто это делает, проигрывает игру, верно? Если Трамп, скажем так, разозлится на Путина... Меняется ли что-то в ответных мерах? Может быть, усиление Украины?" - рассуждает Кулеба.

Автор статьи, известный британский журналист Гидеон Рахман, считает, что усиление Украины Трампом - это "привлекательная мысль, но маловероятная". "Трамп часто выражает свое восхищение Путиным и явно видит в нем равного. Он был довольно холоден по отношению к Зеленскому", - аргументирует свое мнение журналист FT.

Отметим, что пока назначения Трампа по Украине и по внешней политике скорее подтверждают это мнение. Там нет ни одного отчетливо "проукраинского" деятеля, а присутствуют в основном сторонники окончания войны и "принуждения к миру" не только Москвы, но и Киева.

В частности, в этом духе высказывается выдвинутый Трампом на должность спецпосланника США Кит Келлог.

В Британии, тем временем, обсуждая, каким может быть финал войны, заговорили о необходимости ввода западных войск в Украину после окончания войны. Экс-премьер Борис Джонсон заявил, что НАТО должно отправить миротворцев в Украину, чтобы они "контролировали границу". Видимо, экс-премьер Британии имел в виду потенциальную линию разграничения.

"Это должно быть НАТО. Я не вижу никакой альтернативы. Я надеюсь, что это будет то, что понравится и президенту Трампу. Я думаю, что мы должны ввести войска на Украину. Я не думаю, что мы должны посылать туда боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу, но также помогающие украинцам. И я не вижу, чтобы такая европейская операция могла состояться без британцев. Мы должны быть там", - заявил Джонсон.

Он отметил, что Украина "на самом деле очень богатая страна с огромным потенциалом", которая сможет "окупить затраты на свою оборону".

В РФ также заявили о вероятности ввода в Украину западных войск, но прокомментировали это в своем ключе, назвав данный шаг "фактической оккупацией" Украины странами НАТО.

"Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания", - утверждает Служба внешней разведки России.

В Кремле затем заявили, что введение миротворцев будет возможно только с согласия всех воюющих сторон. "Для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта. И здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев", - сказал Песков.

Украина тему ввода миротворцев не комментировала.

В то же время западные СМИ писали, что один из вариантов "плана Трампа" по мирному урегулированию в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск. Впрочем, у Трампа достоверность таких планов не подтверждали.

Возвращаясь к теме завершения войны. Примечательно заявление по этому поводу сделал экс-генпрокурор и соратник экс-президента Петра Порошенко Юрий Луценко. Он считает, что Украине нужно прекращение огня.

"Президент Трамп точно не сдаст Путину всю Украину. Но оставит ли наше право на ракетный арсенал сдерживания врага и двусторонние серьезные соглашения военной помощи - зависит от того, кто будет определять позицию Украины. Поэтому нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего, который и будет определять формат мирного соглашения. Выбор прост: Минск или Стамбул. Вооруженная крепость или беззащитная жертва", - написал Луценко в ФБ, анализируя нынешнее положение дел.

Отметим, что изложенная Луценко точка зрения (необходимость скорейшего завершение войны по линии фронта) в последнее время набирает популярность в среде оппозиции. Причем не только в партии Порошенко.

Оппозиция видит в завершении войны способ разблокировать проведение выборов президента и парламента, на которых, как она рассчитывает, Зеленский и его политсила потерпит поражение и лишатся власти.

Напомним, по данным соцопросов, которые в последнее время публикуют западные и украинские СМИ, на выборах президента Зеленский может проиграть экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Но для проведения выборов, повторимся, должна закончиться война. Единственный вариант ее завершить быстро - остановить по линии фронта. И Зеленский пока эту идею не поддержал. И, не исключено, что политические резоны (необходимость проводить выборы) играют в данном вопросе не последнюю роль.