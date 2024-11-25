Перевес количества сторонников скорейшего прекращения войны над теми, кто против такого сценария, зафиксированный в Украине впервые c начала полномасштабного вторжения РФ, говорит, что усталость от боевых действий и опасения дальнейшего ухудшения ситуации постепенно становятся доминирующими факторами в общественных настроениях.

Эксперты говорят, что эти изменения отмечались и раньше, но только закрытыми социологическими исследованиями.

Поэтому результаты соцопроса американского института Gallup, показавшие перелом, интересны не только сами по себе, но и фактом своего обнародования именно сейчас.

Украинское руководство готовится к непростым переговорам с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, который заявляет о желании как можно быстрее завершить войну в Украине.

При этом распространено мнение, что республиканец попытается побудить президента Владимира Зеленского согласиться остановку войны по линии фронта, что противоречит официальной доктрине украинской власти, которая настаивает на продолжении войны до выхода на границы 1991 года.

Одним из аргументов Киева против скорейшего завершения войны является тезис о том, что большинство украинцев с таким сценарием окончания войны не согласны. Однако, исследование Gallup этот аргумент в значительной части дезавуирует.

Повлияет ли изменение в настроениях общества на позицию украинской власти анализирует "Страна".

Gallup показал расклад

Компания Gallup в августе и октябре этого года провела социологическое исследование на тему изменений в отношении украинского общества к войне. Опубликованные на прошлой неделе результаты в принципе можно назвать сенсационными: впервые после начала широкомасштабного вторжения России 52% граждан Украины выступают за скорейшее начало переговоров об окончании войны. в свою очередь 38% настаивают, что стране следует воевать до победы. 9% респондентов не смогли сделать выбор или отказались от него.

Для сравнения компания привела данные опросов за 2023 год, когда 63% участников высказались за войну до победного конца, а 27% - были за переговорный процесс, и за 2022-й, когда расклад был такой: 73% противников диалога на 22% сторонников.

При этом, как отмечают в Gallup, поддержка продолжения войны больше всего упала в регионах, находящихся далеко от линии фронта - в Киеве (с 86% до 47%) и на западе страны (в среднем от 83% до 43%). Меньше всего хотят воевать дальше жители восточных областей - лишь 27% (в 2022-м было 63%), а 63% сейчас выступают за переговоры.

Опрос также показал, что среди респондентов, выступающих за скорейшее прекращение войны, 52% допускают возможность территориальных уступок в качестве условия урегулирования. 38% представителей этой группы с этим не согласны, а 10% - отказались или не смогли ответить. Даже среди тех, кто поддерживает войну до победного конца, незначительно, но все же уменьшилась (с 92-93% до 81%) поддержка идеи освобождения всех захваченных Россией территорий, включая Крым.

В комментарии к результатам компания назвала зафиксированные изменения "убедительным сдвигом" в настроениях украинского общества. Произошел он под влиянием событий уходящего года, из которых Gallup выделяет несколько.

Во-первых, это - российское наступление, темп которого не спадает, несмотря на вторжение Украины в Курскую область, а, во-вторых, "смешанная реакция" западных союзников на т.н. план победы Зеленского (хотя уже после проведения исследования Демократическая администрация США дала разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, что было одним из пунктов плана Зеленского). "Возвращение избранного президента Дональда Трампа в Белый дом создает неопределенность вокруг продолжения обеспечения военной и денежной помощи Украине. С начала войны США предоставили помощи больше, чем любая другая страна", - подчеркивается в записке Gallup.

Добавим, что почти одновременно компания опубликовала результаты еще одного своего красноречивого исследования по Украине. Оно демонстрирует изменение отношения к перспективам вступления страны в НАТО и Европейский союз.

Только 51% респондент Gallup сегодня ждет вступления в Североатлантический Альянс в течение ближайших десяти лет. Год тому назад таких было более 60%. При этом 22% полагают, что страну никогда не примут в НАТО, что примерно в два раза больше, чем в предыдущие годы.

Скепсис растет и в отношении политики Евросоюза. В 2022-2023 годах 73% граждан Украины считали, что страну примут в ЕС в течение следующих десяти лет. Сейчас это - 61%. При этом 15% участников опроса считают, что Украину никогда не примут в блок, что вдвое выше прошлогоднего показателя.

Кроме того, цифры Gallup свидетельствуют о падении одобрения действий руководства США в отношении Украины. В 2024-м оно вернулось на довоенный уровень - 40%, хотя после российского вторжения выросло до 66%, что было на тот момент одним из самых высоких показателей в мире. Вместе с тем, с 16% в 2022-м до 37% выросло число тех, кто не одобряет действия США на украинском направлении.

"Расположение к себе, обеспеченное США в первые месяцы войны, теряется. Следующие несколько месяцев - и новая американская администрация - могли бы установить последующий ход войны и определить, продолжит ли Украина путь к вступлению в западные альянсы в следующем десятилетии", - говорится в комментарии Gallup.

Фронт, бусификация и коррупция

Эксперты, опрошенные "Страной", говорят, что социология Gallup продемонстрировала тенденции в украинском обществе, о которых давно говорят и на которые указывали закрытые опросы, в том числе, украинских социологических контор.

"Страх, отчаяние и усталость от войны стали доминировать над надеждой и ненавистью к врагу не вчера. Это было зафиксировано примерно год тому назад. Вот только результаты тех опросов их организаторы не хотели публиковать. Вероятно - во избежание тех разговоров вокруг возможности переговоров и мирного урегулирования, которые породила публикация данных Gallup", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

В свою очередь политолог Андрей Золотарев, исходя из опросов международных социологов, видит в украинском обществе "крен в сторону прекращения войны". "Эта тенденция, очевидно, наметилась, - комментирует эксперт "Стране". - И это неудивительно: ситуация на фронте тяжелая. Когда есть надежда на победу, люди готовы воевать, но если не видно просвета, руки опускаются".

Однако дело не только в том, что ВСУ не получается улучшить положение на поле боя. Усугубляет ситуацию эскалация международной напряженности. После отмашки Вашингтона на удары "дальнобоем" Москва применила в Украине, как утверждает президент РФ Владимир Путин, новую мощную ракету "Орешник", что многие посчитали демонстрацией к готовности ударить уже ядерным оружием. Эскалационные темпы, вероятно, также могут усилить стремление украинцев к скорейшему окончанию войны, полагает эксперт Золотарев.

"Еще один важный фактор демотивации возник в силу неспособности - или нежелания - власти купировать возмутительные явления в тыловой жизни. Появилась прослойка, для которой война оказалась "матерью родной" - источником богатства и влияния, способом получить более высокое положение в обществе. Сама власть не только дала отмашку на "бусификацию" (задержание сотрудниками ТЦК прямо на улицах мужчин и отправку их в армию - Ред.), но и сама ведет жесткую гуманитарную политику, например, в отношении УПЦ, порождающую раскол, нежелание поддерживать эту самую власть", - говорит Золотарев.

О тяжелых настроениях в украинском обществе пишут и западные издания.

"Неопределённость, истощение, отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве в эти дни, и в которой, если вы спросите людей и политиков, мы, по крайней мере, частично виноваты. Конечно, ситуация всегда была жёстокой, иногда с большей надеждой, иногда с меньшей. Но на фоне всё более активного продвижения российской армии всё больше и больше людей задают себе вопрос: как долго мы сможем продержаться?" – так заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер описал свои впечатления от атмосферы в Киеве в эти дни.

Впрочем, в условиях войны и ужесточения политического режима маловероятно, что изменение настроений приведет к каким-либо волнениям и протестам с целью вынудить власть начать переговоры с РФ.

"Протесты во время войны исключены. Исходя из канвы событий, народ понимает, что ждать можно даже "корейского варианта" (то есть завершение войны по линии фронта с разделением страны по типу двух Корей - Ред.). Главное, чтобы вариант неожиданно не оказался "вьетнамским" (то есть когда разделение страны не удержалось и захвачена была вся территория страны, как случилось между Северным и Южным Вьетнамом - Ред.)", - говорит политолог Золотарев.

"Люди сейчас боятся протестовать на улицах. Но их недовольство происходящим и усталость от войны выливается в протест пассивный. Это и массовое уклонение от мобилизации, и выезд за границу, и сворачивание активности бизнесом и другие формы. В целом это также становится большой проблемой, которая снижает возможности властей продолжать войну", - говорит источник в одной из социологических компаний.

Однако, зафиксированное американскими социологами изменение настроений украинцев, может иметь важное значение с точки зрения переговорного процесса. До сих пор одним из главных аргументов Киева против любых компромиссных вариантов завершения войны был тезис, что "большинство украинцев против этого и выступают за войну до победного конца". И что если власть пойдет на мир, то ее "снесут" акциями протеста.

Но опубликованное социсследование эти тезисы опровергает, что может затруднить для украинских властей и далее отвергать любые попытки подвести дело к переговорам о завершении войны. Особенно, если на этом будет настаивать Трамп.

"Рискну предположить, что публикация Gallup не зря появилась, причем именно сейчас. Дело не только в том, что, по информации СМИ, Андрей Ермак (глава Офиса президента - Ред.) собирается в США, сколько в том, что ожидаются переговоры с американским руководством о возможном завершении войны. И, возможно, соцопросы Gallup пригодятся для снижение аргументов украинской власти . Результаты лягут в руки Трампа и его окружения. И когда будет с разговор Ермак, а потом с самим Зеленским американские визави скажут в ответ на призыв продолжать военно-финансовую поддержку Украины: мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны. Это очень серьезно подрывает высокую ставку нашего руководства на демонстрацию единства внутри Украины", - говорит политолог Бортник "Стране".

Правда, распространен также тезис о том, что "пассионарная часть общества", та, которая сейчас воюет, а также созданные на базе националистических организацией подразделения, в случае согласия властей на завершение войны по линии фронта, могут поднять бунт даже если большинство украинцев будут прекращение войны поддерживать. Однако источники "Страны" в военной среде говорят, что настроения в армии не столь однозначно негативное в отношении скорейшего прекращения огня.

"Ситуация сейчас очень тяжелая на фронте. Потери большие, людей не хватает. Даже идейные добровольцы после почти трех лет на войне выдыхаются и выгорают. А о принудительно мобилизованных и говорить нечего. Поэтому завершение войны по линии фронта многие в армии поддержат. Что касается националистических подразделений, то там также настроения неоднозначные. Перед ними две перспективы. Первая - воевать "в долгую" с непонятным исходом и высоким шансом погибнуть. Вторая - завершить войну и пойти на выборы, на которых конвертировать свою приобретенную на войне популярность и авторитет в немалое количество депутатских мандатов. И далеко не факт, что имея такой выбор большинство лидеров националистов выберет первый вариант", - говорит источник.