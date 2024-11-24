Одна из идей урегулирования войны - размещение основных сил ВСУ в Европе при уменьшенной армии в самой Украине.

Об этом пишет колумнист The Times Марк Урбан.

Главной проблемой предстоящих мирных переговоров он видит разное видение Киева и Москвы по будущим гарантиям безопасности, чтобы конфликт не повторился.

"Путин будет пытаться настаивать на том, чтобы Украина содержала небольшую армию и ограничивала ее связи с армиями НАТО", - пишет автор.

В этом контексте, по его словам, на Западе "циркулируют всевозможные идеи", как это условие реализовать.

В частности, рассматривается "разрешение базироваться в большом количестве украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны". Еще одна идея - размещение западного оружия в Украине для экстренного развертывания западных сил в случае возобновления войны.

Отметим, что в своем плане победы президент Владимир Зеленский предлагал заменить американские войска в Европе украинскими.

При этом условие Москвы по непринятию Киева в НАТО, по мнению Урбана, выполнить "легко". "Когда Путин и другие кремлевские чиновники говорят о том, чтобы помешать Украине вступить в НАТО, это легко, потому что это не стоит на повестке дня всерьез", - пишет автор.

Ранее СМИ писали, что у президента США Джо Байдена хотели после победы Дональда Трампа заявить о приглашении Украины в НАТО, но затем отказались от этой идеи.

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