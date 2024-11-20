От украинской власти продолжают поступать противоречивые заявления относительно приемлемых для Киева условий окончания войны.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отверг предложения о завершении войны по линии фронта и заявил, что Украина не примет "никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету".

Об этом министр заявил во время слушаний в Хельсинкской комиссии Конгресса США, передает "Голос Америки".

"Украина не примет никаких предложений, предусматривающих компромисс по поводу нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия... Мы не примем соглашения "земля в обмен на мир", - подчеркнул Сибига.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть границы 1991 года военным путем.

Ранее агентство Reuters сообщало, что глава Кремля Владимир Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с будущим президентом Дональдом Трампом на основе завершения войны по линии фронта, но не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.