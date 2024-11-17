Стремление избранного президента Дональда Трампа к мирным переговорам между Россией и Украиной находит все большую поддержку среди европейских союзников Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в условиях, когда поддержка Киева со стороны США вызывает сомнения, многие европейские чиновники считают дипломатию лучшим вариантом для Украины.

Усиление согласованности между Европой и администрацией Трампа в вопросе переговоров - это резкий поворот по сравнению с тем, что было еще полгода назад. Тогда европейские чиновники с ужасом смотрели на обещание команды Трампа закончить конфликт быстрыми переговорами, опасаясь, что бывший президент заключит сделку с Кремлем за счет Украины.

Однако в Европе сохраняются глубокие опасения по поводу того, в какой степени администрация Трампа лишит Украину возможности самостоятельно определять форму дипломатического урегулирования. Европейские лидеры также беспокоятся о том, какие требования России Трамп готов принять в рамках прекращения огня или мирного соглашения.

После того как в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Путиным, Зеленский сказал, что этот разговор рискует открыть "ящик Пандоры", поскольку может привести к тому, что дальнейшие разговоры будут "просто обилием слов".

Тем не менее команда переходного периода Трампа все больше убеждается в том, что Украина более склонна к мирным переговорам с Россией, чем это признается публично. Трамп и его старшие советники считают, что, учитывая неудачи на поле боя, у Украины вскоре не останется иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров.

Но остается большой вопрос, как Трамп будет действовать - и будет ли Путин вести переговоры в духе доброй воли. Его советники предложили различные планы, и все они значительно отличаются от подхода администрации Байдена "столько, сколько потребуется".

Если эти предложения будут приняты в качестве окончательного соглашения между Украиной и Россией, Украина может воздержаться от вступления в НАТО в течение 20 лет, пока она будет принимать больше оружия для сдерживания возобновления российской агрессии.

В большинстве столиц официальное послание по-прежнему гласит, что Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Однако президент Франции Макрон и премьер-министр Италии Мелони на саммите в Будапеште осторожно высказывались о том, сможет ли Европа предоставить Украине необходимую военную, бюджетную и гуманитарную помощь, если Трамп сократит американское финансирование.

Премьер Венгрии Виктор Орбан уже давно призывает Европу перейти к стратегии Трампа, направленной на быстрое прекращение конфликта. Его аргумент о том, что у Европы нет реалистичной стратегии для достижения того, чего она, по ее словам, хочет - победы Украины, вернувшей себе свою территорию, - находит отклик даже в странах, которые гораздо больше поддерживают Киев.

Однако в Европе существует неуверенность в том, что Трамп согласится на переговоры, если Путин не пойдет на серьезные переговоры и будет стремиться ужесточить контроль Москвы над Украиной, а такой сценарий, по мнению высокопоставленных американских и европейских чиновников, вполне вероятен.

Если Украину не пустят в НАТО, европейские чиновники говорят, что Украине должна быть оказана достаточная военная поддержка, чтобы она могла отразить будущие российские атаки, и чиновники хотят, чтобы США продолжали поддерживать эти усилия. Они также хотят, чтобы и Украина, и Европа имели место за столом переговоров при решении судьбы конфликта и будущей безопасности Европы.

Некоторые высокопоставленные европейские дипломаты заявили, что они должны быть готовы к тому, что Трамп может потребовать от европейских войск предоставить гарантии безопасности Украине и следить за прекращением огня на украинской стороне линии соприкосновения, которая может растянуться на сотни километров.

Любое такое решение может оказаться политически сложным для европейских правительств, включая ядерные державы Европы - Великобританию и Францию. Если США не примут в этом участие и не пообещают поддержку и если Россия возобновит боевые действия в будущем, то такой шаг станет еще более рискованным.

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