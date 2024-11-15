Война в Украине должна прекратиться, это станет приоритетом администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил сам Трамп, выступая в своей резиденции на встрече с политиками и лидерами ряда стран.

"Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим (прекращением войны - Ред.)", - сказал он.

Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что избранный президент намерен посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны. Он отметил, что определяющим по Украине в Белом доме будет мнение Трампа.

Война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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