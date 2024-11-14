Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что избранный президент намерен посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны.

Об этом он рассказал в комментарии "Голосу Америки".

"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – сказал конгрессмен-республиканец от Флориды Майк Уолц.

Он добавил, что определяющим по Украине в Белом доме будет мнение Трампа.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники в украинском руководстве писала, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку по линии фронта.

Заявляется, что ускоренный переговорный план продвигает Дональд Трамп.

"Защита интересов Украины в потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определены в ходе боевых действий, а от того, какие гарантии имеются для прекращения огня", - говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник из Украины назвал территории "вторым вопросом" в сравнении с темой гарантий.

В качестве таких гарантий Украина хочет членство в НАТО, но Альянс ей в этом отказывает. Также в Киеве рассматривается "мощный арсенал" обычных вооружений, предоставленный Западом.

В свою очередь собеседники издания в РФ допустили, что заморозка фронта может произойти весной, если Москва к тому времени вернет Курскую область.

При этом другие российские спикеры предположили, что Кремль захочет более серьезных территориальных уступок от Украины.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.