Будущий министр обороны США при президенте Дональде Трампе Пит Хегсет является колоритной личностью.

44-летний ведущий Fox News имеет за плечами Принстон и Гарвард, в студенчестве увлекался баскетболом, потом служил в Нацгвардии на базе США в Гуантанамо.

Оттуда он попросился служить в Ирак, после этого был в Афганистане инструктором по контртерроризму в тренинговом центре в Кабуле. Имеет много военных наград.

Также Хегсет работал в инвестбанке Bear Sterns, ветеранских организациях, в т.ч. Concerned Veterans for America.

Женат уже третьим браком, но позиционирует себя как прекрасный семьянин и многодетный отец. Известно, что у него было три жены: Мередит Шварц (в браке 2004–2009), Саманта Хегсет (в браке 2010–2017) и Дженнифер Роше (в браке с 2019 и до сих пор). Хегсет воспитывает семерых детей – он биологический отец четверых детей и отчим троих.

Будущий глава Пентагона подчеркивает свою набожность и приверженность христианской вере.

Его тело покрыто татуировками на христианскую тематику. Среди них – герб Иерусалимского королевства крестоносцев, а также хризма - монограмма имени Иисуса Христа. На руке у него написано Deus vult (по-латински - "Воля Божья") - клич во время провозглашения первого крестового похода римским папой Урбаном II на Клермонском соборе в 1095 году.

Напомним, как сообщила газета Politico, члены и сторонники Демократической партии США, ветераны и военные лоббисты шокированы решением Дональда Трампа назначить Пита Хегсета главой Пентагона.

Между тем в Сенате США избрали главу республиканского большинства, который поддерживал Украину и спорил с Трампом. Им стал сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун.