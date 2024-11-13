Главой республиканского большинства в Сенате США избран сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун.

Об этом сообщают западные издания.

Известно, что Джон Тун в прошлом неоднократно спорил с избранным президентом США Дональдом Трампом - в частности, он отказался подвергать сомнению итоги выборов-2020. Кроме того, в отличие от трампистов, он в апреле этого года поддержал помощь Украине.

Однако в последние месяцы 63-летний Тун с Трампом вновь сблизились и обсуждали как реализовать программу будущего президента-республиканца.

Сенатор Тун сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), которой покинет свой пост в январе 2025 года.

Напомним, Республиканская партия получит большинство в Сенате - верхней палате Конгресса США - по итогам голосования. Республиканцам достанутся 53 кресла против 47 у демократов.

Кому достанется контроль над нижней палатой - Палатой представителей, - ещё непонятно.

Между тем телеканал CNN сообщает, что демократы признали маловероятной победу на выборах в Палату представителей США.

По информации двух источников телеканала, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис признал, что его партии скорее всего не удастся вернуть большинство в нижней палате Конгресса США.

По словам Джеффриса, победа демократов на выборах математически возможна, но "маловероятна".

"Вся вина лежит на мне", - отметил он во время закрытой встречи с демократами.

Таким образом партия Трампа будет контролировать обе палаты Конгресса.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей не намерены принимать новый закон о помощи Украине.

Также мы писали, что после победы Трампа республиканцы выразили желание "демонтировать Вашингтон".