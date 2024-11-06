Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли предложил "демонтировать Вашингтон, каким мы его знаем". Миллиардер Илон Маск с ним согласился.

Свои мнения Ли и Маск высказали в соцсети Х.

"Какое федеральное агентство вы хотели бы расформировать в первую очередь?" - написал Ли.

А затем добавил фразу о необходимости демонтировать Вашингтон".

"Да", - написал под его постом Маск.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что необходимо добиться сокращения числа федеральных агентств в США, чтобы повысить эффективность правительства.

"У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить", — говорил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

А Дональд Трамп обещал разрушить "deep state" - то есть глубинное государство. Он часто говорит, что борется с вашингтонским болотом и элитами.

Напомним, сегодня американские СМИ написали, что Трамп победил на выборах президента США.

Также республиканцы побеждают на выборах в Сенат, которые идут одновременно с президентскими. По данным Associated Press, партия Трампа на данный момент получает 51 место в Сенате, а демократы - 42. Еще два места не определены, но расклада они уже не изменят.

Какой обещает быть внешняя политика Трампа, мы разбирали в отдельном материале. Его победа может стать шансом на мир для Украины.