После победы Трампа республиканцы выразили желание "демонтировать Вашингтон"
Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли предложил "демонтировать Вашингтон, каким мы его знаем". Миллиардер Илон Маск с ним согласился.
Свои мнения Ли и Маск высказали в соцсети Х.
"Какое федеральное агентство вы хотели бы расформировать в первую очередь?" - написал Ли.
А затем добавил фразу о необходимости демонтировать Вашингтон".
"Да", - написал под его постом Маск.
Ранее бизнесмен уже заявлял, что необходимо добиться сокращения числа федеральных агентств в США, чтобы повысить эффективность правительства.
"У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить", — говорил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
А Дональд Трамп обещал разрушить "deep state" - то есть глубинное государство. Он часто говорит, что борется с вашингтонским болотом и элитами.
Напомним, сегодня американские СМИ написали, что Трамп победил на выборах президента США.
Также республиканцы побеждают на выборах в Сенат, которые идут одновременно с президентскими. По данным Associated Press, партия Трампа на данный момент получает 51 место в Сенате, а демократы - 42. Еще два места не определены, но расклада они уже не изменят.
Какой обещает быть внешняя политика Трампа, мы разбирали в отдельном материале. Его победа может стать шансом на мир для Украины.