Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск обвинил информационную компанию Гугл в предвзятых поисковых результатах о текущих выборах в США.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х.

По его словам, поисковик Google не отображает пользователям адреса, где можно проголосовать за Дональда Трампа, но даёт возможность найти ближайший избирательный участок, если искать то же самое с фамилией Харрис.

На данную претензию официальная учётная запись Google ответила, что "панель "где голосовать" отображается лишь для некоторых поисковых запросов (потому что) Харрис – это также название округа в Техасе. То же самое происходит, когда пользователь ищет по слову "Вэнс" – это также название округа".

При этом компания заявила, что уже работает над исправлением этой проблемы.

Ранее бизнесмен рассказал, что звёзд Голливуда принуждают агитировать за Харрис под угрозой потери работы.

Как мы также сообщали, демократы США заявили о подкупе избирателей, когда Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов среди американцев за поддержку его петиции.