Американский бизнесмен Илон Маск пообещал разыгрывать по миллиону долларов каждый день среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как заявляет миллиардер, это петиция в поддержку имеющихся в конституции США поправок о свободе слова и праве на ношение оружия (Маск утверждает, что демократы пытаются сузить или частично отменить эти права).

Первый чек на соответствующую сумму американский миллиардер вручил участнику акции в поддержку Дональда Трампа в Пенсильвании.

Подписание происходит через созданную Маском платформу America PAC, которая помогает мобилизовать избирателей в пользу Трампа. Издание полагает, что эта лотерея поможет бизнесмену получить больше личных данных избирателей (чтобы подписать петицию, нужно пройти авторизацию), на которых потом можно будет направить агитацию в пользу кандидата от республиканцев.

Выплаты выигрышей анонсированы до выборов президента США. При этом демократы уже заявили о "подкупе избирателей" и призывают правоохранительные органы разобраться в денежном розыгрыше.

Ранее Маск высказал убеждение, что сядет в тюрьму в случае прихода к власти Камалы Харрис.

"Если он (Дональд Трамп - Ред.) проиграет, мне конец... Как вы думаете, сколько времени мне придётся провести в тюрьме?" – сказал Маск в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Напомним, недавно бизнесмен появился на митинге в поддержку Трампа.