Верховный суд Бразилии разблокировал социальную сеть Илона Маска Х после того, как она выплатила штраф размером около 29 миллионов реалов (более 5 миллионов долларов) и пошла на уступки властям страны.

Об этом сообщает ВВС.

Судья Александр де Мораес одобрил возобновление работы социальной сети в течение 24 часов. Такое решение он принял после согласия администрации соцсети выполнить требования бразильских властей и заблокировать несколько профилей, которые, по мнению правительства, распространяли ложную информацию о президентских выборах 2022 года. Также в Х согласились назначить своего представителя в Бразилии.

В Х заявили, что в противном случае их представителю в Бразилии угрожал арест. А Маск называл судью, вынесшего решение о блокировке, "тираном, диктатором и Волан-де-Мортом". Миллиардер также обещал добиваться от властей США ареста активов Бразилии.

В Бразилии более 20 миллионов пользователей Х, это шестой по размеру рынок для компании.

Напомним, все тот же Александр де Мораес из Верховного суда Бразилии вынес решение немедленно остановить работу соцсети X в конце августа. Причиной назывался отказ назначить представителя компании в Бразилии.

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