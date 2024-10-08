В Верховной Раде Украины уже запретили пользоваться Telegram.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает нардеп Ярослав Юрчишин.

"Ограничения в действии. Вот так теперь выглядит попытка воспользоваться Telegram на служебных устройствах", – написал депутат, публикуя снимок сообщения на мониторе.

Ранее Юрчишин сообщал, что чиновникам Аппарата Верховной Рады запретили устанавливать и использовать Telegram в рабочих целях не только на служебных компьютерах, но и личных.

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Телеграм, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим предписанием мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается работников Аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", – отметил нардеп.

Напомним, сначала украинским чиновникам и военным запретили использовать Telegram на служебных устройствах.

Решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.